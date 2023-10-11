Зеленський відповів, чи вплине війна в Ізраїлі на підтримку України
На думку президента Володимира Зеленського, не можна порівнювати війну в Україні та Ізраїлі. Однак партнерам буде важко зосередитись на підтримці обох країн одночасно.
Про це він сказав в інтерв’ю Digi24.
– Найбільша проблема полягає в тому, що ви не можете зосередитися на багатьох речах одночасно. Ви повинні вибрати, кого ви підтримуєте – грошима, військовою допомогою, – заявив президент.
За його словами, “щоб підтримувати поле бою, не можна відкрити багато фронтів”.
– Після всього, що сталося, деяким мало. Вони люблять кров, вони не можуть заспокоїтися. Не можна порівнювати одну війну з іншою. Люди, які створюють ці війни, божевільні, – додав Зеленський.
Раніше радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван повідомив, що Сполучені Штати здатні надати допомогу Ізраїлю, а також продовжувати підтримувати Україну в умовах російського вторгнення.
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