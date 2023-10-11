ЗМІ дізналися, що ввійде до нового пакету допомоги США
Новий пакет військової допомоги США для України на $200 млн може бути оголошений вже 11 жовтня.
Про це повідомляє журналістка Голосу Америки Карла Бабб.
За інформацією Бабб, до нового пакету військової допомоги США увійдуть ракети AIM-9 і TOW, боєприпаси для систем HIMARS, високоточні авіаційні боєприпаси, а також 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди.
До того ж там має бути обладнання для боротьби з безпілотниками, протитанкові гранатомети AT4, боєприпаси для стрілецької зброї та “багато іншого”.
Нагадаємо, що Білий дім і законодавці в Конгресі США активно обговорюють можливість об’єднати в один запит допомогу Ізраїлю з додатковим фінансуванням для України.
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