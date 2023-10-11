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ЗМІ дізналися, що ввійде до нового пакету допомоги США

Вашингтон, США
Фото: Pixabay

Новий пакет військової допомоги США для України на $200 млн може бути оголошений вже 11 жовтня.

Про це повідомляє журналістка Голосу Америки Карла Бабб.

За інформацією Бабб, до нового пакету військової допомоги США увійдуть ракети AIM-9 і TOW, боєприпаси для систем HIMARS, високоточні авіаційні боєприпаси, а також 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди.

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До того ж там має бути обладнання для боротьби з безпілотниками, протитанкові гранатомети AT4, боєприпаси для стрілецької зброї та “багато іншого”.

Нагадаємо, що Білий дім і законодавці в Конгресі США активно обговорюють можливість об’єднати в один запит допомогу Ізраїлю з додатковим фінансуванням для України.

HIMARS, боєприпаси, Війна в Україні, військова допомога, Ракета, США
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