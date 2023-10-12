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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

130-140 млрд гривень на місяць йдуть на сферу безпеки і оборони – Шмигаль

130-140 млрд гривень на місяць йдуть на сферу безпеки і оборони – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що пріоритетом для України залишається сфера безпеки і оборони, всі кошти державного бюджету спрямовують на неї.

Про це він сказав на Київському економічному міжнародному форумі.

– Орієнтовно 100 млрд на місяць бізнес і люди сплачують державі у вигляді податків. Ще близько 40 млрд грн ми збираємо від зовнішніх і внутрішніх запозичень через облігації й державні позики. І, відповідно, всі 130-140 млрд на місяць йдуть на сферу безпеки й оборони. У буквальному сенсі кожна гривня, зібрана з бізнесу, працює для нашого захисту та майбутньої перемоги, – сказав посадовець.

Міністр зазначив, що решта коштів на покриття соціальних, гуманітарних і щоденних витрат залучаються за рахунок допомоги від партнерів і грантів.

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Шмигаль також повідомив, що через повномасштабну агресію РФ Україна втратила 3,5 млн робочих місць.

За його словами, їхнє створення буде одним із важливих моментів, які повернуть наших людей з-за кордону.

– Людський капітал – це те, що створює ВВП. Без нього неможливо навіть мріяти про відновлення та розвиток, – додав Шмигаль.

Раніше прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо повідомив, що його країна створить для України фонд обсягом у €1,7 млрд з податків від утримання на території країни заморожених активів РФ.

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Денис Шмигаль

Фото: Денис Шмигаль

Війна в Україні, витрати на оборону, Денис Шмигаль
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