Бої за Авдіївку, підрив корабля РФ Павел Державин та партія Switchblade 600 від США: головні новини 12 жовтня

Дайджест новин в Україні та світі за 12 жовтня 2023 року – читайте на Фактах ICTV.

▪️Криміналісти завершили ідентифікацію жертв удару по селу Гроза на Харківщині. Як повідомив глава Міністерства внутрішніх справ, станом на 12 жовтня можна стверджувати, що Росія вбила 59 людей, коли вдарила ракетою Іскандер-М по кафе у цьому селищі.

– Усі жертви – місцеві жителі. Пенсіонери, медики, фермери, вчителі, підприємці. Усі – цивільні. Загинули цілими родинами, кількома поколіннями, – зазначив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Глава МВС додав, що 19 осіб були ідентифіковані за допомогою мобільних ДНК-лабораторій. Для цього брались зразки у родичів, виводили профілі та шукали збіги фрагментів. Одного із загиблих – 60-річного чоловіка – криміналісти встановили за 20 частинами тіла. Ще двох осіб вдалося ідентифікувати за допомогою особистих речей, вилучених із помешкань загиблих, тому що в них не було родичів прямої лінії для порівняння ДНК-профілів.

Зараз дивляться

▪️Росіяни завдали ударів по Авдіївці, Багатирю Волноваського району, а також Галицинівці та Гірнику Покровського району.

Результатом чергового теракту з боку Росії стали як загиблі, так і поранені люди. Серед них є діти.

В Офісі генпрокурора кажуть, що в Авдіївці осколкові поранення дістали 58-річний чоловік і 61-річна жінка.

Внаслідок ракетної атаки по Багатиру загинув 11-річний хлопчик, а його 6-річний брат дістав поранення тулуба. Їхню 31-річну матір госпіталізували з множинними рваними ранами.

Разом з тим атака по Галицинівці призвела до тілесних ушкоджень для 32-річного чоловіка і 62-річної жінки.

У Гірнику через влучання російських боєприпасів загинула 44-річна жінка, а її 24-річний зять травмований. Загалом росіяни вбили двох людей, серед яких є 11-річна дитина, та поранили ще сімох громадян.

▪️У Севастополі, що в Криму, підірвався російський великий сторожовий корабель Павел Державин.

Це офіційно підтвердив речник Військово-морських сил Збройних сил України, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук.

За його словами, зараз не можна розголошувати усі подробиці інциденту, але офіційно може стверджувати, що цей сторожовий корабель має пошкодження.

Речник ВМС уточнив, що Павел Державин є кораблем російського флоту, хоча раніше Україна мала корабель з такою ж назвою. Проте він наголосив, що це не український корабель.

Джерела з Криму повідомляють, що це сталося нібито на рейді Севастополя. Наразі не зрозуміло, що саме сталося і як корабель міг бути підірваний.

▪️Соціальна мережа X (колишня назва – Twitter) почала боротьбу з фейками та акаунтами ХАМАС на тлі можливого блокування соцмережі в ЄС. Компанії довелося діяти швидко, оскільки їй дали лише добу на розв’язання проблем.

Про такі зміни у роботі соцмережі оголосила генеральна директорка компанії Лінда Яккаріно. За її словами, компанії довелось перерозподілити ресурси, щоб швидко реагувати на різні ситуації.

– На сайті X немає місця терористичним організаціям або групам екстремістів, тож ми продовжуємо видаляти такі акаунти в режимі реального часу. Ми займаємося виявленням фейків на тлі активної кризи, – заявила Яккаріно.

▪️У Румунії знайшли нові уламки безпілотників після атак Росії по українських портах в прикордонних територіях Одеської області.

Румунським Міноборони було виявлено кратер за 3 км на захід від села Плауру, що розташоване через річку Дунай від українського порту Ізмаїл. Це сталося після того, як у Міністерстві оборони Румунії заявили про відстеження низки безпілотників, що летіли в напрямку українських річкових портів.

Міністерство заявило, що безпілотник, імовірно, вибухнув під час зіткнення, але не було одразу зрозуміло, коли і звідки його було запущено.

▪️Міжнародний олімпійський комітет зупинив діяльність та фінансування Олімпійського комітету Росії.

В МОК заявили, що російський НОК порушив Олімпійську хартію, коли вніс у свій склад анексовані Кремлем території України.

На рішення МОК відреагував і глава Мінмолодьспорту України Вадим Гутцайт.

▪️Посол України в Ізраїлі, де триває війна між євреями та радикальними ісламістськими бойовиками з палестинського руху ХАМАС, заявив, що близько 200 українців зможуть вилетіти з Ізраїлю до Румунії в суботу ввечері – в ніч з 14 на 15 жовтня.

Також очікується проведенням евакуаційного рейсу.

– Аеропорт Бен-Гуріон працює в штатному режимі, на сайті посольства погоджено близько 1 тис. громадян, які заповнили анкету з підтвердженням про те, що вони готові заплатити вартість квитка. Перший евакуаційний рейс, тобто перші 200 людей, квитки яких уже оформлено, вилітатимуть до Бухареста ввечері в суботу, – зазначив він.

Посол розповів, що наступний евакуаційний рейс з Ізраїлю також вилітатиме до Румунії. Він планується в неділю ввечері, тобто у ніч із 15 на 16 жовтня.

▪️Сполучені Штати планують постачити Україні додаткові партії безпілотників Switchblade 600, які баражують, що підвищить здатність ЗСУ завдавати ударів по російських військах.

Наразі у Збройних силах більш поширеною версією є Switchblade 300, а не Switchblade 600.

Switchblade 600 призначений для знищення ворожих танків та бронетехніки на полі бою. Дальність його дії – до 90 км.

▪️За даними Генерального штабу ЗСУ, на Авдіївському напрямку посилились бої, але українські захисники “мужньо тримають оборону” та відбили сім атак ворога в районі Авдіївки та ще сім атак неподалік Ласточкиного, Тоненького, Первомайського, Невельського Донецької області.

Начальник МВА Авдіївки Віталій Барабаш каже, що в місті “дуже складно та напружено”.

– Працює все, що є в наявності у ворога: ствольна артилерія, Гради, міномети та інше. Багато авіаракетних ударів завдав противник по місту, – повідомив Барабаш.

За його словами, бої в Авдіївському районі не вщухають ані на півдні, ані на півночі від Авдіївки.

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