Фронт, зброя, Ближній Схід. Зеленський зібрав засідання Ставки

12 жовтня президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про це він повідомив у Telegram.

На засіданні обговорювали три ключові питання.

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– Перше – фронт. Доповіді командувачів – Залужний, Сирський, Тарнавський. Ситуація на основних напрямках – схід, південь. Захист наших позицій. Наші кроки вперед, – ідеться у повідомленні.

Друге – українське виробництво зброї та техніки, постійне нарощування обсягів.

Мінстратегпром має чітке завдання представити програму забезпечення українською зброєю за всіма ключовими потребами – від ракет і дронів до бронетехніки та снарядів.

– За окремими елементами такої програми вже були доповіді. Хороші результати. Будуть більш значущі, – зазначив президент.

Також окреме доручення щодо максимальної цифровізації постачання для Сил оборони отримали віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров та міністр оборони Рустем Умєров. За словами Зеленського, повна підзвітність і контроль – наш пріоритет, є чіткі терміни реалізації.

– Третій пункт – ситуація на Близькому Сході. Комплексний аналіз від голови Служби зовнішньої розвідки Литвиненка. Враховуємо всі чинники, дбаємо про інтереси наших громадян у регіоні та працюємо з партнерами заради недопущення ширшої дестабілізації, – додав лідер держави.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія вийшла на траєкторію свого програшу у війні проти України.

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