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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Наразі розміновано майже половину територій: що потрібно для повного очищення України

Наразі розміновано майже половину територій: що потрібно для повного очищення України
Фото: ДСНС

Україна вже розмінувала майже половину земель сільгосппризначення, які були заміновані або засмічені вибухонебезпечними предметами через дії РФ, проте необхідно зосередитися на більш швидкому технічному обстеженні території.

Про це на Київському міжнародному економічному форумі заявила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Вона зауважила, що наразі вже обстежено та розміновано 200 тис. із 470 тис. га таких земель. Нині в країні працюють 3 тис. саперів і 29 одиниць спецтехніки для розмінування.

Зараз дивляться

До кінця року кількість техніки збільшиться до 60, однак цього все одно недостатньо. Проте уряд намагається заохочувати виробництво таких машин в Україні. Так, уже виготовляється два види техніки для розмінування – у Харкові та Кривому Розі.

Свириденко зазначила, що Україна повинна змінити сам процес розмінування, зосередившись не на традиційному розмінуванні, а на швидшому технічному обстеженні земель, яке виконується шляхом польотів дронів зі сканерами ґрунтів. Але технологія має вдосконалюватися, бо обстеження беспілотниками не дає 100%-го виявлення мін, що створює загрозу для команд із розмінування.

– Ми розпочали Хакатон (форум для розробників, під час якого фахівці з різних галузей розроблення програмного забезпечення спільно розв’язують будь-яку проблему на час, – Ред.) разом із міжнародними партнерами. Якби ми могли винайти технологію, яка дозволить дрону-сканеру бачити міни, що залягають на глибині до 10 см, і він зможе бачити пластикові міни, це б, звісно, прискорило процес технічного обстеження і дозволило б швидше повертати ці землі в обіг, – висловилася міністерка.

Уряд сформулював такі пріоритети у розмінуванні:

  • інфраструктура, дороги, мости, залізничні шляхи, газопроводи;
  • домогосподарства;
  • землі сільгосппризначення;
  • розмінування лісів, водойм, підводне розмінування.

– Що ми пропонуємо в бюджеті на наступний рік? Ми кажемо: аграрії, у яких є потреба розмінювати землі, заходять ву Prozorro і замовляють послуги приватних операторів, яких на сьогодні близько 19, і ще 33 – в процесі сертифікації. Вони замовляють послуги, а ми, як держава, частково компенсуємо ці витрати, – уточнила перша віцепрем’єрка.

В уряді вважають, що такий підхід дозволить не відволікати сили ДСНС, а також створити ринок послуг із розмінування в Україні.

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