Передання ATACMS Україні не виключене – Кірбі

Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що передання Україні далекобійних ракет ATACMS не виключене.

Про це він сказав в інтерв’ю Голосу Америки.

Відповідаючи на запитання, чи нині не найкращий час, щоб надати Україні цю зброю, Кірбі зазначив, що США продовжують переглядати додаткові спроможності, яких потребують ЗСУ.

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– Передання ATACMS не виключене. Я зараз не в тій позиції, щоб щось оголосити на тему ATACMS, лише скажу: відповідно до того, як змінюється війна, змінюються і спроможності, які ми надаємо Україні. І я думаю, так і буде продовжуватися, – сказав він.

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російські комплекси не зможуть ефективно протидіяти ракетам ATACMS, вже слово “балістика” викликатиме в окупантів тривогу.

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