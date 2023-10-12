Сприяла пропаганді РФ: ексведучій телеканалів Медведчука повідомлено про ще одну підозру

СБУ задокументувала нові злочини прокремлівської пропагандистки Діани Панченко, яка сприяє збройній агресії Росії проти України.

Як зазначає СБУ, після роботи на підсанкційних телеканалах Віктора Медведчука вона виїхала до тимчасово окупованого Донецька, щоб продовжити інформаційно-підривну діяльність на користь РФ.

З’ясовано, що з жовтня 2022 року і досі Панченко за вказівкою з Москви сприяє військово-політичному керівництву РФ у підривній діяльності проти України.

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– Зокрема, фігурантка систематично виправдовує збройну агресію РФ проти України, підтримує та пропагує окупацію регіонів нашої держави, а також маніпулятивно висвітлює військово-політичну ситуацію в Україні та закликає наших співгромадян не чинити спротив окупантам, – йдеться у повідомленні.

Матеріали вказаного змісту Панченко систематично викладає на власному YouTube-каналі, який налічує майже 1 млн підписантів.

Крім того, пропагандистські “сюжети” та “публікації” Панченко “розганяє” через мережу прокремлівських Telegram-каналів.

На підставі нових фактів злочинної діяльності слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Оскільки Панченко переховується від правосуддя, тривають комплексні заходи для її притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, що у січні цього року СБУ повідомила Панченко про підозру за ч. 3 ст. 436-2 КК України (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

Фото: Telegram/Діана Панченко

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