США передадуть Україні велику партію дронів-камікадзе Switchblade 600

Україна отримає більше безпілотників Switchblade 600, що баражують. Це суттєво допоможе ліквідовувати російські військові цілі.

Про це пише американське видання Newsweek.

За даними видання, наразі в Україні перевага віддана Switchblade 300. Разом з тим, за словами віцепрезидента з розвитку глобального бізнесу та маркетингу оборонної компанії AeroVironment Чарлі Діна, де і виготовляються ці безпілотники, незабаром ситуація з Switchblade 600 зміниться.

Зараз дивляться

– Switchblade 600 надзвичайно важливий для оборони України, – заявив він.

Видання вказує, що з боку США були передані Україні кілька типів БпЛА, включно із Switchblade та Phoenix Ghost.

Україна активно використовує Switchblade на фронті з першого року повномасштабної війни з Росією. Водночас у Пентагоні не розкривають кількість переданих безпілотників.

– США надали Україні дуже велику кількість Switchblade 300, – повідомив Дін.

Він додав, що ці БпЛА “швидко використовують на полі бою за своїм призначенням”.

За словами віцепрезидента AeroVironment, Switchblade 600 починають активно надходити до України.

– Модель 600 дає операторам України дальність близько 55 миль (близько 90 км, – Ред.), що означає, що вони можуть знищити дуже важливі російські об’єкти далеко за фронтовими лініями Росії, чого не можуть зробити інші види зброї в такій мірі, – сказав Дін.

Між компанією AeroVironment та операторами Switchblade в Україні підтримується постійний зв’язок, що дозволяє вдосконалювати або коригувати дизайни дронів протягом кількох тижнів.

Зазначимо, що легша версія цього БпЛА (Switchblade 300) була створена для безпосередньої і негайної повітряної підтримки підрозділу та ураження живої сили противника. Коли ж більша та сучасніша версія Switchblade 600 призначена для знищення ворожих танків і броньованих машин.

Фото: AeroVironment

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