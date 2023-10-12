Україна має достатньо енергоресурсів, щоб конкурувати на ринку енергетики в Європі – Чернишов

Україна може конкурувати в нафтогазовій галузі з європейськими країнами, якщо будуть проведені необхідні реформи.

Про це 12 жовтня на своїй сторінці у Facebook повідомив голова правління НАК Нафтогаз Олексій Чернишов за підсумками проведення Kyiv International Economic Forum.

– Нам потрібна реформа енергетичного сектору країни вже сьогодні. Це має стати нашою основною перевагою і потенційною силою у майбутньому, – написав він.

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За словами Чернишова, українська газотранспортна система, підземні газосховища, а також той факт, що Україна посідає третє місце за запасами газу в Європі, створюють передумови для конкуренції в регіоні.

– Ми маємо достатню кількість енергетичних ресурсів, щоб бути конкурентними на європейському ринку енергетики, – написав він.

Примітно, що на фото, які оприлюднив Чернишов, можна побачити прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та колишнього спеціального представника Сполучених Штатів в Україні Курта Волкера.

Раніше голова правління НАК Нафтогаз заявляв, що сьогодні в Україні були перевиконані плани щодо накопичення газу в сховищах. Таким чином, до початку зими запаси у газосховищах перевищать 16 млрд кубометрів.

Фото: Олексій Чернишов

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