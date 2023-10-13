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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Україна може виробляти ракети з далекобійністю до 1000 км – Подоляк

Ракета, пуск ракети
Фото: Unsplash

Україна виробляє власні зразки далекобійної зброї, але українським оборонним підприємствам потрібно більше інвестицій, щоб розширити виробництво.

Про це в ефірі 24 каналу розповів радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. Згодом це підтвердив президент Володимир Зеленський у зверненні за підсумками 12 жовтня.

За словами Подоляка, українські війська мають значні успіхи у використанні ударних дронів із великим радіусом дії, що допомогло завдавати ударів по ворожих об’єктах навіть у Підмосков’ї. Втім, щоб досягти повного паритету в ударному озброєнні з агресором, ракетним військам потрібні й інші зразки зброї.

Зараз дивляться

– Якщо ми хочемо мати паритет, то потрібно не лише дронове виробництво, а ракетне виробництво. І в нас є вже відпрацьовані експериментальні зразки, які мають 750 – 1000 км дальності, – заявив Подоляк.

Разом з тим, каже радник керівника ОПУ, для паритету Україні потрібне масштабування виробництва, що, своєю чергою, потребує додаткових інвестицій.

– Україна не може побудувати за пів року, наприклад, тисячу ракет, чи дві тисячі ракет. Але виробництво є, ми інвестуємо в це все. Ви ж бачили форум оборонних індустрій, де було підписано два десятки попередніх контрактів щодо військового виробництва. Держава над цим працює, – запевнив Подоляк.

Михайло Подоляк також каже, що Україна сьогодні прагне виробляти:

  • безпілотники різних модифікацій, зокрема потужні й з великим радіусом ураження;
  • ракети для знищення російської логістики на окупованих територіях;
  • артилерійські й танкові снаряди різних калібрів.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні триває розробка комплексної програми з власного виробництва зброї з чіткими термінами та обсягами, зокрема ракет, дронів, бронетехніки, снарядів і засобів РЕБ.

– Сьогодні на Ставці, зокрема, говорили про те, як забезпечити для наших воїнів більше саме власних, українських збройних можливостей. Ми вдячні кожному лідеру, кожній державі, які допомагають нам зброєю, технікою, снарядами. І робимо все, щоб поставок було більше, – заявив він.

Глава держави додав, що базовим курсом держави є власне виробництво та власна зброя і техніка, а також снаряди.

– Усе – від ракет і дронів до броньованої техніки і снарядів потрібних калібрів. Мінстратегпром уже представив мені доповіді за кількома напрямками: броня, ракети, ПТРК. Сьогодні на Ставці була доповідь віцепрем’єра з інновацій щодо РЕБів – радіоелектронної боротьби. Розробляємо комплексну програму за всіма такими напрямами з чіткими термінами та обсягами, – заявив Зеленський.

Раніше очільник Мінстратегпрому Олександр Камишін заявив, що головним експортним продуктом України після завершення російсько-українською війни стане зброя.

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Україна може виробляти ракети з далекобійністю до 1000 км – Подоляк

Джерело: Офіс президента, 24 канал
Війна в Україні, Володимир Зеленський, Михайло Подоляк, Офіс президента, Ракета, ракетний удар, Ракетобудування, Росія
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