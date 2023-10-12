Тетяна Забожко, редакторка стрічки
ЗСУ знищили 990 окупантів та спалили десятки ББМ, танків та артсистем – Генштаб
Українські захисники напередодні знищили 990 російських загарбників та ліквідували 168 одиниць ворожого озброєння.
Втрати РФ на 12 жовтня 2023
- особового складу ‒ близько 284 890 (+990),
- танків ‒ 4 905 (+42),
- бойових броньованих машин ‒ 9 264 (+44),
- артилерійських систем – 6 763 (+32),
- реактивних систем залпового вогню – 811 (+2),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 545,
- літаків – 316,
- гелікоптерів – 316,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 5 247 (+21),
- крилатих ракет ‒ 1 531 (+1),
- кораблів (катерів) ‒ 20,
- підводних човнів ‒ 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9 170 (+25),
- спеціальної техніки ‒ 966 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 596-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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