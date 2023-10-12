ЗСУ знищили 990 окупантів та спалили десятки ББМ, танків та артсистем – Генштаб

Українські захисники напередодні знищили 990 російських загарбників та ліквідували 168 одиниць ворожого озброєння.

Втрати РФ на 12 жовтня 2023

особового складу ‒ близько 284 890 (+990),

танків ‒ 4 905 (+42),

бойових броньованих машин ‒ 9 264 (+44),

артилерійських систем – 6 763 (+32),

реактивних систем залпового вогню – 811 (+2),

засобів протиповітряної оборони ‒ 545,

літаків – 316,

гелікоптерів – 316,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 5 247 (+21),

крилатих ракет ‒ 1 531 (+1),

кораблів (катерів) ‒ 20,

підводних човнів ‒ 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9 170 (+25),

спеціальної техніки ‒ 966 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 596-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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