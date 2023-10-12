Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Ґвалтували дворічну доньку: у Кривому Розі затримали жінку зі співмешканцем
Впали з недобудови. У Києві знайшли мертвими двох дівчат
Хиталися люстри в Ужгороді, відчули у Львові: в Україні стався землетрус
У Севастополі підірвався великий сторожовий корабель Павел Державин – що відомо
Терміново
Шахеди поцілили в логістичну інфраструктуру Одещини – ОВА
Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

ЗСУ знищили 990 окупантів та спалили десятки ББМ, танків та артсистем – Генштаб

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники напередодні знищили 990 російських загарбників та ліквідували 168 одиниць ворожого озброєння.

Втрати РФ на 12 жовтня 2023

  • особового складу ‒ близько 284 890 (+990),
  • танків ‒ 4 905 (+42),
  • бойових броньованих машин ‒ 9 264 (+44),
  • артилерійських систем – 6 763 (+32),
  • реактивних систем залпового вогню – 811 (+2),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 545,
  • літаків – 316,
  • гелікоптерів – 316,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 5 247 (+21),
  • крилатих ракет ‒ 1 531 (+1),
  • кораблів (катерів) ‒ 20,
  • підводних човнів ‒ 1,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9 170 (+25),
  • спеціальної техніки ‒ 966 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 596-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Зараз дивляться

Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Генштабі працюють, щоб до 2026 року кожен боєць ЗСУ вільно розмовляв англійською
ЗСУ на навчаннях у Німеччині
Карта бойових дій на 12.10.2023 – ситуація на фронті
Бої на фронті
Збивали БпЛА в шести областях: ППО знищила 28 із 33 Шахедів
ППО війна
Додатковий одяг, паливо і медобладнання: про що говорили на першій Раді Україна – НАТО
Україна-НАТО
РФ вдарила по житловому будинку в Харкові, там спалахнула пожежа – ОВА
ЗСУ знищили 990 окупантів та спалили десятки ББМ, танків та артсистем – Генштаб

Завантаження

Ігри
Відео
Суспільство
Відкуповуються кров’ю: військовий ЗСУ про різницю між Шторм-Z і російською армією

РФ має штрафні батальйони Шторм-Z, в які набирають переважно із російських в’язниць. Представники цих підрозділів не мають реального бойового досвіду. Найчастіше цих людей посилають на розвідку чи перевірку мінних загороджень.

Яна Брензей, Юлія Захарченко
У Києві попрощались із Ніною Матвієнко | Обстріл Нікополя | Новини Факти ICTV за 11.10.2023
ЗСУ знищили 990 окупантів та спалили десятки ББМ, танків та артсистем – Генштаб
Евакуація українців із Гази | Допомогу США поділять між… | Новини Факти ICTV за 11.10.2023
ЗСУ знищили 990 окупантів та спалили десятки ББМ, танків та артсистем – Генштаб
Диверсант закладав вибухівки на АЗС | Щирі зізнання окупанта у… | Новини Факти ICTV за 11.10.2023
ЗСУ знищили 990 окупантів та спалили десятки ББМ, танків та артсистем – Генштаб
Атака на Полтавщину | Данія передасть F-16 вже у… | Новини Факти ICTV за 11.10.2023
ЗСУ знищили 990 окупантів та спалили десятки ББМ, танків та артсистем – Генштаб
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь