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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Буданов підтвердив полон бійця ГУР під час операції в Криму

Кирило Буданов
Фото: Офіс президента

Під час спеціальної операції на території тимчасово окупованого Криму, яка була проведена українськими розвідниками 4 жовтня, до російського полону потрапив один військовослужбовець ГУР.

Про це спочатку заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, а згодом представник ГУР Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону Єдині новини розповів деталі.

Так, в інтерв’ю Українській правді Буданов заявив, що під час операції в Криму були дві бойові сутички українських спецпризначенців з росіянами.

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– Вони (росіяни, – Ред.) показали тільки те, що змогли взяти в полон нашого пораненого розвідника та труп один показали, – сказав він.

На уточнююче запитання, чи йдеться про Олександра Любаса, відео з яким оприлюднили росіяни, Буданов відповів “Наш військовий, авжеж”.

Своєю чергою Андрій Юсов також визнав, що українська сторона мала втрати під час операції, разом із полоненим.

– На превеликий жаль (але це реальність), деокупація українських територій пов’язана з жертовністю та жертвами наших оборонців і захисників, – сказав представник ГУР.

Юсов додав, що Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими працює над поверненням додому кожного українського захисника.

Спеоперація ГУР в Криму

Нагадаємо, 4 жовтня Головне управління розвідки показало відео, на якому спецпризначенці ГУР десантувалися на території Криму. Згодом стало відомо, що під час операції між українськими військами та окупантами в Криму стався бій, унаслідок якого окупанти зазнали значних утрат.

Як Буданов, так і Юсов раніше казали, що російська сторона мала значно більші втрати, ніж втрати України.

Своєю чергою ФСБ РФ оприлюднила відео, де українського військового, який на відео представляється Олександром Любасом, нібито взято у полон.

Джерело: Українська правда
Війна в Україні, Кирило Буданов, Крим, полон, полонені, Розвідка
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