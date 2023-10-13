Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Севастополі підірвався великий сторожовий корабель Павел Державин – що відомо
Наєв: Опівночі на Сумщину прорвалась група диверсантів
Терміново
Шахеди поцілили в логістичну інфраструктуру Одещини – ОВА
Іскандери по Грозі навели два брати-колаборанти – СБУ
Один дрон збили, інший спровокував пожежу: що відомо про атаку БпЛА на Черкащині
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Чи зможуть громадяни, яких немає у реєстрі, уникнути мобілізації: пояснення Міноборони

Українські військові, армія, ЗСУ, війна
Фото: Getty Images

Українців, які не оновлювали свої дані у ТЦК та СП та не внсеені до електронного реєстру військовозобов’язаних, все одно можуть виявляти.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

– Навіть якщо людини не буде в Реєстрі військовозобов’язаних – є інші реєстри, за якими ми у будь-якому разі (її виявимо, – Ред.), – сказала вона, відповідаючи на запитання ведучої про роль Реєстру військовозобов’язаних для зменшення кількості тих, хто намагається уникнути мобілізації.

У цьому контексті вона вказала на “цифровий слід” людей у сучасному світі.

Зараз дивляться

Крім того, заступниця голови МОУ наголосила, що Україну “доведеться захищати кожному з нас”.

– Тому краще прийти самому, знайти той підрозділ, в якому хочеш служити, та мобілізуватися, – порадила Калмикова.

До речі, раніше Факти ICTV писали, що таке е-реєстр військовозобов’язаних та коли його запустять.

Війна в Україні, військовослужбовці, Воєнний стан, Міноборони України, мобілізація
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Табір зла ще не сформований: чи наближається людство до Третьої світової війни
Чи зможуть громадяни, яких немає у реєстрі, уникнути мобілізації: пояснення Міноборони
Або ти з Україною, або з рашистами: Ребров висловився щодо зрадника Тимощука
Ребров про Тимощука
Пошкоджено 150 м залізниці, техніку та тепловоз: гучний ранок у Мелітополі влаштували партизани
вибух
Хто може отримати знижки на комунальні послуги 2023 – повний перелік
Комунальні платежі 2022 знижки
Що буде з чоловіками, які добровільно не зʼявилися у ТЦК після 24 лютого: відповідь адвоката
ТЦК

Завантаження

Ігри
Відео
Підсумки Рамштайну-16: яку допомогу отримає Україна

Напередодні у Бельгії відбувся перший особистий виступ Володимира Зеленського на контактній зустрічі у форматі Рамштайн.

Наталя Луценко
Найбільший провал спецслужб: чому Ізраїль не був готовий до атаки ХАМАСу
Чи зможуть громадяни, яких немає у реєстрі, уникнути мобілізації: пояснення Міноборони
Нескінченні похорони у селі Гроза: загиблих ховають цілими родинами
Чи зможуть громадяни, яких немає у реєстрі, уникнути мобілізації: пояснення Міноборони
У Києві попрощались із Ніною Матвієнко | Обстріл Нікополя | Новини Факти ICTV за 11.10.2023
Чи зможуть громадяни, яких немає у реєстрі, уникнути мобілізації: пояснення Міноборони
Евакуація українців із Гази | Допомогу США поділять між… | Новини Факти ICTV за 11.10.2023
Чи зможуть громадяни, яких немає у реєстрі, уникнути мобілізації: пояснення Міноборони
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь