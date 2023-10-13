Чи зможуть громадяни, яких немає у реєстрі, уникнути мобілізації: пояснення Міноборони

Українців, які не оновлювали свої дані у ТЦК та СП та не внсеені до електронного реєстру військовозобов’язаних, все одно можуть виявляти.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

– Навіть якщо людини не буде в Реєстрі військовозобов’язаних – є інші реєстри, за якими ми у будь-якому разі (її виявимо, – Ред.), – сказала вона, відповідаючи на запитання ведучої про роль Реєстру військовозобов’язаних для зменшення кількості тих, хто намагається уникнути мобілізації.

У цьому контексті вона вказала на “цифровий слід” людей у сучасному світі.

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Крім того, заступниця голови МОУ наголосила, що Україну “доведеться захищати кожному з нас”.

– Тому краще прийти самому, знайти той підрозділ, в якому хочеш служити, та мобілізуватися, – порадила Калмикова.

До речі, раніше Факти ICTV писали, що таке е-реєстр військовозобов’язаних та коли його запустять.

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