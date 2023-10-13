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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 13.10.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби на фронті відбулося 64 бойових зіткнення.

Про це вранці 13 жовтня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Карта бойових дій в Україні на 13.10.2023

Карта бойових дій 12 жовтня 2023

Фото: ISW

Повномасштабна війна в Україні триває вже 597-му добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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