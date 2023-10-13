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РФ цієї зими спробує повторити тактику терору, але у більшому масштабі – Зеленський

Зеленський
Фото: Офіс президента

Цього року Росія знову намагатиметься занурити Україну у темряву, тож повторить тактику терору, але в більшому масштабі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, звертаючись до лідерів країн спільноти Joint Expeditionary Force.

– Ми бачили торік, на що Кремль робив ставку, а саме – на удари по енергетичній інфраструктурі, щоб знищити основу сучасного життя. Передбачаємо, що цієї зими Росія спробує повторити свою тактику терору, тільки в більшому масштабі, – сказав президент.

Також він зазначив, що зараз важливо бути готовими до будь-яких терактів та дій Росії.

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– Протиповітряна оборона, а саме захист наших міст, нашої енергетичної інфраструктури та експортних коридорів у Чорному морі – ключове у перемозі в зимовій битві для України, – наголосив глава держави.

Зеленський подякував тим, хто допоміг Україні захищати небо від російських ракет, дронів та від російської авіації.

– Кремль повинен почати звикати до своїх програшів. І, зокрема, програш другої зими, програш його енергетичного терору однозначно додасть сили всім нам. І вести Росію програшами далі буде простіше, – додав він.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, Енергетика, зима
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