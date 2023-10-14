Удар по Покровську, наступ РФ на Авдіївку та операція в секторі Гази: головні новини 13 жовтня

Протягом доби окупанти обстрілювали Покровськ на Донеччині, а також Херсон.

Атаки Росії здійснюються переважно ракетами. Херсон обстрілюється ворогом, зокрема, із артилерії.

Крім того, посилюються бої за Авдіївку Донецької області.

Зараз дивляться

Детальніше про головні події 13 жовтня читайте в добірці від Фактів ICTV.

Удари РФ по Покровську

Бої за Авдіївку

Евакуація з сектору Гази та наступ Ізраїлю

Постраждалі українці в Ізраїлі

Зеленський та Рютте в Одесі

Розслідування щодо розстрілів Майдану беркутівцями

Підрив судна РФ Буян-М у Севастополі

Удари РФ по Покровську

Росія завдала двох ударів балістичними ракетами Іскандер-М по Покровську Донецької області.

Атака окупантів була здійснена близько 08:30 13 жовтня.

Внаслідок обстрілу були частково зруйновані дві адміністративні будівлі. Одна з ракет влучила у будівлю міського управління соціального захисту населення посеред робочого дня, де на момент удару РФ перебувало 50 співробітників та відвідувачі.

Станом на 20:00 відомо про щонайменше 24 поранених та одну загиблу людину внаслідок російської атаки.

Бої за Авдіївку

Окупанти четвертий день поспіль масовано атакують Авдіївку. Бої не припиняються, а лише за минулу добу Росією було здійснено понад 30 ракетних ударів по місту, повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

Також армія РФ завдає ударів по дорозі до Авдіївки. Сили окупантів насуваються з півночі та півдня. Загалом росіяни кинули на штурм міста і його околиць близько 10 тис. своїх військових.

– Військові стримують, стабілізували (ситуацію, – Ред.), але ворог тисне з півночі, з півдня. Іноді буває синхронно. Іноді з півдня починають, а з півночі продовжують. Останні руйнування міста дуже потужні: лікарні, адміністративні будівлі, багатоповерхові будинки, — розповів Барабаш.

Під завалами будівель є мирне населення, але людей не можуть звідти дістати, оскільки не вщухають обстріли.

Станом на ранок 13 жовтня в місті залишається 1 621 людина. Евакуація триває (за три дні змогли вивезти сімох людей), через загострення не завозять гуманітарну допомогу, гігієну, але вона є в резерві — на кілька місяців має вистачити.

Евакуація з сектору Гази та наступ Ізраїлю

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила, що цивільне населення на півночі сектору Гази має 24 години на евакуацію з регіону, щоб продовжити наземну операцію проти бойовиків радикальної організації ХАМАС.

В міжнародних організаціях, як, наприклад, Червоний Хрест чи ООН, вже заявили, що для такого густонаселеного регіону 24 години – це замало. Інші міжнародні організації заявили, що такий ультиматум ЦАХАЛу можна порівняти з воєнним злочином, оскільки це схоже на примусове переселення.

Паралельно із цим з’явились повідомлення з радіо армії Ізраїлю, що ізраїльська піхота та танки увійшли на територію сектору Гази. Армійське радіо обґрунтувало цей крок необхідністю для зачистки та пошуку заручників, захоплених під час вторгнення 7 жовтня.

Згодом координатор Ради нацбезпеки Білого дому Кірбі прокоментував заклик Ізраїля щодо евакуації цивільних з Гази на південь анклаву та заявив, що США не хочуть, аби там постраждали цивільні, тому “було б краще, щоб часу на евакуацію було більше”.

Речник ЦАХАЛу у відповідь на це заявив, що Ізраїль розуміє, що це займе кілька днів.

Постраждалі українці в Ізраїлі

Станом на вечір 13 жовтня також стало відомо, що в результаті загострення бойових дій на території Ізраїлю загинуло 11 громадян України, про що оголосили в українському Міністерстві закордонних справ. Ще дев’ять осіб наразі вважаються безвісти зниклими.

Зеленський та Рютте в Одесі

Президент Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Одеси. В місті він зустрівся з військовими та керівництвом Одеської області та обговорив підготовку до зими і посилення захисту від російських атак не тільки Одеси, а й усього Півдня України.

На запрошення глави держави до Одеси також прибув прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, який вже оголосив про поставку додаткових ракет для Patriot.

– Ми свідомі того, що з наближенням зими Росія захоче завдати якомога більше шкоди Україні, — додав прем’єр Нідерландів.

Також Володимир Зеленський разом із Марком Рютте відвідали шпиталь, де на лікуванні перебувають українські військові.

Розслідування щодо розстрілів Майдану беркутівцями

Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо шести беркутівців, які виконували накази вищого керівництва щодо масових розстрілів активістів під час Революції Гідності на Майдані Незалежності у Києві.

За даними слідства, через дії зазначених беркутівців, а також інших міліціонерів Беркуту, протягом 20 лютого 2014 року загинули 48 учасників акцій протесту. Ще 90 отримали вогнепальні поранення.

Наразі обвинувачені переховуються в Росії та отримали російське громадянство, уточнили в ДБР. Розслідування щодо ще 14 беркутівців, причетних до розстрілів, на завершальній стадії.

Підрив судна РФ Буян-М у Севастополі

В Криму орієнтовно о 10:30 13 жовтня на рейді в Севастополі вибухнув малий ракетний корабель проєкту 21631 Буян-М.

В СБУ повідомили, що атака на ракетоносій Буян та підрив патрульного корабля Чорноморського флоту РФ Павел Державин 11 жовтня були здійснені Службою безпеки спільно з Військово-морськими силами України. Обидва судна були уражені дронами Морський малюк з експериментальним озброєнням.

Окупаційна влада той факт, що сталася надзвичайна ситуація, заперечує.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв, посилаючись на дані від Чорноморського флоту РФ, переконує, що гучні звуки в районі Північного молу – це тренування розрахунків протипідводно-диверсійного забезпечення.

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