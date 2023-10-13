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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Як досягти геополітичної безпеки та стабільності у Європі: Зеленський назвав два шляхи

Як досягти геополітичної безпеки та стабільності у Європі: Зеленський назвав два шляхи
Фото: Офіс президента

Спільна безпека та розвиток економіки, інфраструктури в регіоні Чорного моря – це один із ключів до геополітичної стабільності всієї нашої Європи.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, звертаючись до лідерів країн спільноти Joint Expeditionary Force.

– Нові безпекові перспективи з’являться і завдяки змінам у сусідньому з Чорноморським регіоні Південного Кавказу. Це додасть потенціалу нашій спільній безпеці тут, у нашій частині Європи. Особливо коли завдяки нашому захисту від агресії Росії відкриються нові перспективи для Грузії відновити свою територіальну цілісність, – сказав він.

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Крім того, голова держави наголосив, що Європа наразі перебуває на історичному повороті і є лише два варіанти.

– Варіантів лише два: або терористичній Росії вдасться зламати свободу, і тоді всім нашим континентом пошириться зона геополітичної нестабільності, яка існує на сході Європи, або завдяки багатьом рівням та форматам співпраці, зокрема регіональним, завдяки нашому спільному захисту свободи, Росія програє в цьому протистоянні. І коли вона програє, як наслідок, буде реалізовано історичний шанс на геополітичну стабільність по всій лінії від Скандинавії через Мінськ і Київ до Південного Кавказу, – заявив Зеленський.

Європа, Безпека, Війна в Україні, Володимир Зеленський
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