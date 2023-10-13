Є рішення щодо ракет, окрема увага – захисту Півдня: Зеленський про підсумки візиту до Одеси

Окрема увага – захисту Одеси, усього українського Півдня, від дунайських портів до портів Великої Одеси. Світ визнає глобальну роль України – гаранта продовольчої безпеки.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за 13 жовтня, підсумовуючи офіційну поїздку на Одещину.

Він відзначив візит прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте та його команди. Є важливе рішення – Нідерланди дають додаткові ракети для ЗРК Patriot. Сторони обговорили й інші спільні кроки для оборони України.

Зараз дивляться

На думка президента, від української сили прямо залежить соціальна стабільність багатьох країн.

Були доповіді військових, урядовців щодо поєднаності зі світовим ринком та захисту української акваторії Чорного моря.

Президент провів нараду щодо ситуації в Одеській області з керівниками правоохоронних органів, представниками обласної влади, військовим керівництвом.

– Ключове – це підготовка до зими, захист енергетики, відновлення того, що було зруйновано російськими ударами. Пройти зиму, дати потужну відповідь на російські удари по Одеському регіону, містах області та усієї України – на це зараз спрямована робота всіх у системі влади та наших дипломатів. Буде більше захисту нашій державі, – запевняє Зеленський.

З Молдовою підписано Протокол щодо спільного контролю на кордоні в пункті пропуску для залізниці Кучурган – Новосавицька.

Це ще один маршрут експорту, додатковий транспортний коридор, який точно посилить увесь наш регіон, вважає президент.

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