Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Севастополі підірвався великий сторожовий корабель Павел Державин – що відомо
Наєв: Опівночі на Сумщину прорвалась група диверсантів
Терміново
Шахеди поцілили в логістичну інфраструктуру Одещини – ОВА
Іскандери по Грозі навели два брати-колаборанти – СБУ
Один дрон збили, інший спровокував пожежу: що відомо про атаку БпЛА на Черкащині
Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Є рішення щодо ракет, окрема увага – захисту Півдня: Зеленський про підсумки візиту до Одеси

Є рішення щодо ракет, окрема увага – захисту Півдня: Зеленський про підсумки візиту до Одеси
Фото: Офіс президента

Окрема увага – захисту Одеси, усього українського Півдня, від дунайських портів до портів Великої Одеси. Світ визнає глобальну роль України – гаранта продовольчої безпеки.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за 13 жовтня, підсумовуючи офіційну поїздку на Одещину.

Він відзначив візит прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте та його команди. Є важливе рішення – Нідерланди дають додаткові ракети для ЗРК Patriot. Сторони обговорили й інші спільні кроки для оборони України.

Зараз дивляться

На думка президента, від української сили прямо залежить соціальна стабільність багатьох країн.

Були доповіді військових, урядовців щодо поєднаності зі світовим ринком та захисту української акваторії Чорного моря.

Президент провів нараду щодо ситуації в Одеській області з керівниками правоохоронних органів, представниками обласної влади, військовим керівництвом.

– Ключове – це підготовка до зими, захист енергетики, відновлення того, що було зруйновано російськими ударами. Пройти зиму, дати потужну відповідь на російські удари по Одеському регіону, містах області та усієї України – на це зараз спрямована робота всіх у системі влади та наших дипломатів. Буде більше захисту нашій державі, – запевняє Зеленський.

З Молдовою підписано Протокол щодо спільного контролю на кордоні в пункті пропуску для залізниці Кучурган – Новосавицька.

Це ще один маршрут експорту, додатковий транспортний коридор, який точно посилить увесь наш регіон, вважає президент.

Читайте також
Накопичує ракетний арсенал: у ГУР пояснили, куди РФ завдасть ударів по Україні
Є рішення щодо ракет, окрема увага – захисту Півдня: Зеленський про підсумки візиту до Одеси

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Одеса, Одеська область, Порти, Ракета
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Чи потрібен дозвіл обох батьків на виїзд дитини за кордон: пояснення юристів
мама і дитина
Пообіцяв ракети для Patriot та катери: до Одеси завітав прем’єр Нідерландів
Є рішення щодо ракет, окрема увага – захисту Півдня: Зеленський про підсумки візиту до Одеси
У ГУР пояснили, чому РФ поки що не може оголосити офіційно масову мобілізацію
російські солдати військові
Удар РФ Іскандерами по Покровську: кількість поранених зросла до 23 осіб
Обстріл Покровська 13 жовтня 2023
Закликав українців співпрацювати з окупантами: повідомлено про підозру ексрозвіднику України
Є рішення щодо ракет, окрема увага – захисту Півдня: Зеленський про підсумки візиту до Одеси
Ігри
Відео
Підсумки Рамштайну-16: яку допомогу отримає Україна

Напередодні у Бельгії відбувся перший особистий виступ Володимира Зеленського на контактній зустрічі у форматі Рамштайн.

Наталя Луценко
Найбільший провал спецслужб: чому Ізраїль не був готовий до атаки ХАМАСу
Є рішення щодо ракет, окрема увага – захисту Півдня: Зеленський про підсумки візиту до Одеси
Нескінченні похорони у селі Гроза: загиблих ховають цілими родинами
Є рішення щодо ракет, окрема увага – захисту Півдня: Зеленський про підсумки візиту до Одеси
У Києві попрощались із Ніною Матвієнко | Обстріл Нікополя | Новини Факти ICTV за 11.10.2023
Є рішення щодо ракет, окрема увага – захисту Півдня: Зеленський про підсумки візиту до Одеси
Евакуація українців із Гази | Допомогу США поділять між… | Новини Факти ICTV за 11.10.2023
Є рішення щодо ракет, окрема увага – захисту Півдня: Зеленський про підсумки візиту до Одеси
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь