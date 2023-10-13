Закликав українців співпрацювати з окупантами: повідомлено про підозру ексрозвіднику України

Колишньому українському кадровому офіцеру-розвіднику, який приховує свою особистість під псевдонімом Андрій Ваджра, оголошено підозру у державній зраді за поширення кремлівської пропаганди з території РФ та заклик до співпраці з окупантами.

За даними слідства, експравоохоронець до квітня 2014 року працював у розвідувальному органі України.

– Володіючи відповідними професійними навичками, досвідом та спеціальними знаннями у сфері проведення інформаційних операцій, з 2013 по 2023 рік він допомагав державі-агресору в проведенні підривної діяльності проти України, – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Координуючи свої дії з представниками Росії, він здійснював інформаційну діяльність під псевдонімом та вигаданою легендою незалежного аналітика і публіциста.

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– Підозрюваний поширював наративи російської пропаганди, які, починаючи з 2013 року, використовувались вищим військово-політичним керівництвом РФ, – додається у повідомленні.

Зазначається, що у 2015 році ексрозвідник виїхав до Росії, де продовжив співпрацю з ворогом.

Вже після повномасштабного вторгнення держави-агресора на територію України, підозрюваний не припинив свою підривну діяльність, а навпаки – систематично поширював російські наративи, в яких виправдовував дії збройних сил РФ, закликав громадян України до співпраці з окупантами та до вчинення дій з метою ліквідації української держави.

– Використовуючи відомі прийоми інформаційних операцій, зокрема, маніпулятивний виклад історичних фактів, викривлення причинно-наслідкових зв’язків, посилання на недостовірні дані, підозрюваний створив та поширив низку інформпродуктів – “О причинах неизбежной победы России”, “Украинскую проблему будут решать раз и навсегда”, “На наших глазах закрывается проект “Ukraina”, “О нравственном одичании укропатриотов”, “Почему Украина никогда не победит”, “Там, где мова, там неизбежно появится Бандера”, “Единственное спасение для украинцев – Россия”, “Украина – это непрерывный кровавый спектакль” та інші, – йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора додають, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та здійснюється ДБР. Також вживаються необхідні процесуальні заходи з метою обрання щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокуратура не називає ім’я колишнього розвідника, втім, згідно з відео, які наводить для прикладу Офіс генпрокурора, йдеться про чоловіка з іменем Андрій Ванджра, що, ймовірно, є псевдонімом, як на це вказують українські правоохоронці.

Джерело : Офіс генпрокурора

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