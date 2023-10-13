ЗСУ за добу знищили 1 030 російських окупантів ‒ Генштаб

Українські захисники протягом доби знищили 1 030 російських окупантів.

Крім того, Сили оборони України спалили 171 одиницю ворожого озброєння.

Втрати РФ на 13 жовтня 2023

особового складу ‒ близько 285 920 (+1 030);

танків ‒ 4 931 (+26);

бойових броньованих машин ‒ 9 313 (+49);

артилерійських систем – 6 807 (+44);

реактивних систем залпового вогню – 811;

засобів протиповітряної оборони ‒ 546 (+1);

літаків – 316;

гелікоптерів – 316;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 5 264 (+17);

крилатих ракет ‒ 1 531;

кораблів (катерів) ‒ 20;

підводних човнів ‒ 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 9 203 (+33);

спеціальної техніки ‒ 967 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 597-му добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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