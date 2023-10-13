Тетяна Забожко, редакторка стрічки
ЗСУ за добу знищили 1 030 російських окупантів ‒ Генштаб
Українські захисники протягом доби знищили 1 030 російських окупантів.
Крім того, Сили оборони України спалили 171 одиницю ворожого озброєння.
Втрати РФ на 13 жовтня 2023
- особового складу ‒ близько 285 920 (+1 030);
- танків ‒ 4 931 (+26);
- бойових броньованих машин ‒ 9 313 (+49);
- артилерійських систем – 6 807 (+44);
- реактивних систем залпового вогню – 811;
- засобів протиповітряної оборони ‒ 546 (+1);
- літаків – 316;
- гелікоптерів – 316;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 5 264 (+17);
- крилатих ракет ‒ 1 531;
- кораблів (катерів) ‒ 20;
- підводних човнів ‒ 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9 203 (+33);
- спеціальної техніки ‒ 967 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 597-му добу.
Зараз дивляться
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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