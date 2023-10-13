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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

ЗСУ за добу знищили 1 030 російських окупантів ‒ Генштаб

Втрати РФ, знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники протягом доби знищили 1 030 російських окупантів.

Крім того, Сили оборони України спалили 171 одиницю ворожого озброєння.

Втрати РФ на 13 жовтня 2023

  • особового складу ‒ близько 285 920 (+1 030);
  • танків ‒ 4 931 (+26);
  • бойових броньованих машин ‒ 9 313 (+49);
  • артилерійських систем – 6 807 (+44);
  • реактивних систем залпового вогню – 811;
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 546 (+1);
  • літаків – 316;
  • гелікоптерів – 316;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 5 264 (+17);
  • крилатих ракет ‒ 1 531;
  • кораблів (катерів) ‒ 20;
  • підводних човнів ‒ 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9 203 (+33);
  • спеціальної техніки ‒ 967 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 597-му добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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