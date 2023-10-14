Б’ють на 150 км: виробник бомб GLSDB пояснив, коли їх може отримати Україна

Україна може отримати першу партію далекобійних високоточних бомб GLSDB уже в найближчі місяці. Компанії-виробники Boeing та Saab перебувають на шляху до постачання цих боєприпасів.

Про це повідомив старший бізнес-директор компанії Boeing Джим Лірі, якого цитує видання Global Defense.

Українська армія також має отримати відповідні пускові установки.

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– Ми перебуваємо на шляху до постачання відповідно до графіка, встановленого урядом, – зазначив Лірі.

Інших деталей він не озвучив.

За даними видання, очікується, що ЗСУ отримають GLSDB (бомби малого діаметра наземного запуску) вже цієї зими.

Спочатку в Пентагоні анонсували, що GLSDB прибудуть до України не раніше осені 2023 року. Затримку в постачанні у відомстві пояснюють проблемами розробки та виробництва.

Що відомо про надання GLSDB Україні

Оголошення про те, що Україна отримає GLSDB, в Пентагоні зробили в лютому 2023 року. Вони увійшли до пакету військової допомога на $2,175 млрд.

США вирішили передати ці бомби як “альтернативу ракетам ATACMS”.

GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) – це малогабаритні високоточні боєприпаси, які спільно розробляють компанії Boeing та SAAB.

Озброєння поєднує в собі планерну авіаційну бомбу малого діаметра з ракетним двигуном від реактивного снаряда. Бомба може вражати цілі на відстані до 150 км.

Боєприпаси можна запускати з установок HIMARS та M270, які союзники раніше передали Україні.

Для наведення на ціль бомби GLSDB використовують GPS та мають навігаційну систему. Бомба обладнана крилами, які розкриваються після пуску. Це збільшує дальність ураження цілей.

Джерело: Global Defense

Фото: SAAB

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