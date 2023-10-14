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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 14.10.2023 – ситуація на фронті

війна гармата
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби відбулося близько 100 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав три ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні на 14.10.2023

Карта бойових дій України – де йдуть бої в Україні 14 жовтня 2023

Авіаційних ударів зазнали: Леонівка, Грем’яч Чернігівської області; Попівка Сумської області; Синьківка, Іванівка, Кислівка, Піщане Харківської області; Невське, Білогорівка, Новолюбівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Спірне, Біла Гора, Олександро-Шультине, Нью-Йорк, Новокалинове, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області; Козацьке, Одрадокам’янка, Миколаївка, Ольгівка, Високе, Ульяновка Херсонської області.

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Під артилерійським вогнем опинилися близько 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 20 атак ворога біля Синьківки, Іванівки та Кислівки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ противника в районі Макіївки Луганської області. Тут наші захисники відбили понад п’ять атак ворога.

На Бахмутському напрямку українські воїни продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник не полишає спроб прорвати нашу оборону, проте безуспішно. Наші захисники відбили близько 20 атак ворога в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Нетайлове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби Сили оборони успішно відбили близько 15 атак ворога в районах Мар’їнки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та успішно уражають тили противника.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 598-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
Війна в Україні, Карта
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