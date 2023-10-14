Окупанти хочуть зірвати опалювальний сезон на ТОТ України – ЦНС
Російські гауляйтери, що тимчасово керують на захоплених державою-агресором територіях, не здатні забезпечити проведення опалювального сезону на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) Донецької та Луганської областей.
Про це у суботу, 14 жовтня, повідомляють у Центрі національного спротиву (ЦНС).
Підпілля, що перебуває на зв’язку із ЦНС, повідомило, що забезпеченість окупованих територій на сході України прісною водою складає близько 50% від мінімальної потреби.
– Таким чином, системи централізованого опалення житлових будинків на ТОТ можуть не отримати достатньо прісної води для успішного проведення опалювального сезону, – йдеться у повідомленні.
Крім цього, нестача прісної води унеможливлює відновлення виробничих процесів на захоплених підприємствах, що знаходяться під окупацією, про що активно пишуть російські пропагандисти.
– Усі окупанти, які знищили інфраструктуру на ТОТ та поставили місцевих мешканців під загрозу замерзнути у власних домівках, будуть відповідати за свої дії. Списки працівників російських окупаційних адміністрацій вже є у нашому розпорядженні, – наголосили у ЦНС.
Нагадаємо, Україна посилено готується до опалювального сезону 2023-2024. Його початок на підконтрольних Києву українських територіях запланований на завтра, 15 жовтня.
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Фото: Міненерго
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