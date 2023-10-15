Список бажань скоротився до терикона: експерт про втрати росіян під час наступу в районі Авдіївки

Російські пропагандисти вже змирилися з думкою, що ні про яке оточення в районі Авдіївки Донецької області вже не може бути й мови.

Про це заявив військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко. За його словами, йдеться про незначне просування окупантів і зайняття некритично важливих позицій ціною колосальних втрат армії РФ в особовому складі й техніці.

Він зазначив, що зараз відбувається знекровлення першого ешелону, до складу якого входили переважно підрозділи зі складу 1 АК, а також підрозділи 20 та 150 МСД 8 ОВА.

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За даними Коваленка, наразі другий ешелон використовується для збереження тиску на позиції Сил оборони України та утримання зайнятих локацій, але зменшилася інтенсивність, порівняно з першою добою.

Про серйозність втрат окупаційних військ під Авдіївкою свідчить і те, що зі складу групи військ Центр поспіхом відправили 21 ОМСБр 2 ОВА, відзначив аналітик. Він пояснив, які плани намагалися реалізувати росіяни.

– Очевидно, що командування, оперуючи в районі Авдіївки в наступі цільними батальйонами, мало намір вийти на Тоненьке і Степове, перерізати залізницю і взяти під вогневий контроль 0542 (автошлях, – Ред.). Список бажань скоротився до взяття терикона, – зазначив військовий експерт.

Наразі окупанти не залишають спроб просунутися, але оперування Росії зараз обмежене ротними компонентами. Проте це не означає, що через якийсь час спроби будуть припинені, особливо по флангах, вважає Коваленко.

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