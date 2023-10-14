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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У Білому домі прокоментували активізацію росіян біля Лиману та Авдіївки

Джон Кірбі
Фото: Getty Images

Нові спроби наступу російських окупаційних військ біля Лимана та Авдіївки не став сюрпризом для Сполучених Штатів Америки.

Про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі під час брифінгу 13 жовтня.

За його словами, Вашингтон упевнений, що Збройні сили України відіб’ють ці атаки росіян.

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— Як це було і під час невдалого зимового наступу Росії минулого року здається, російські військові використовують тактику хвильових атак, коли вони кидають маси погано навчених солдатів прямо на поле бою без належного екіпірування, – сказав Кірбі.

Він додав, що Росії байдуже на життя власних солдатів, якими вона “добровільно жертвує заради досягнення своїх ціле”. Водночас, за його словами, Україна ефективно та розумно воює.

— Українці важко працюють, щоб відбити ці наступальні маневри. Прогрес російських підрозділів, навіть там де він є, виглядає дуже мізерним, – додав американський посадовець

Кірбі наголосив, що така тактика росіян свідчить про те, що Сполучені Штати повинні продовжувати підтримку України, тому “надзвичайно важливо, щоб Конгрес дотримувався своїх зобов’язань перед українським народом і вживав заходів для збереження нашої підтримки”. Він запевнив, що Вашингтон продовжить підтримку Києва.

13 жовтня аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що спроби російських підрозділів продовжити наступ на Авдіївку провалилися. Зазначалося, що окупанти зіткнулися з невдачами в околицях міста.

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Джерело: Голос Америки
Авдіївка, Армія Росії, Війна в Україні, Джон Кірбі, США
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