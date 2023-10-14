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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Військова допомога Україні: Моравецький уточнив, яку зброю продовжує надавати Польща

Матеуш Моравецький
Фото: Офіс президента

Україна отримує зброю від Польщі на підставі раніше підписаних контрактів. Варшава перебуває у контакті з Вашингтоном щодо допомоги Києву.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, відповідаючи на запитання, чи надаватиме Польща військову допомогу Україні.

– Ми зараз передаємо Україні лише ту зброю, яку вона законтрактувала, оскільки самі зміцнюємо нашу армію завдяки виробництву й закупівлі (озброєння, – Ред.). Натомість інших ми заохочуємо, щоб вони передавали зброю Україні, – сказав він.

Моравецький наголосив на великій ролі допомоги Україні з боку Польщі та Сполучених Штатів на початку російського повномасштабного вторгнення. Він сказав, що усе залежить від США, і назвав це геополітичною правдою.

Зараз дивляться

– Тому перебуваємо у постійному контакті з американцями в українських питаннях, – зауважив глава польського уряду.

Моравецький наголосив, що вони робитимуть усе можливе, щоб США та європейські союзники допомагали Україні аж до перемоги над Росією.

Нещодавно видання Politico писало, що адміністрація президента США Джо Байдена та законодавці шукають креативні способи продовження надання допомоги Україні.

Зокрема, йдеться про тристоронній обмін, в якому Польща як член НАТО отримує американські системи Залізний купол і передає частину своїх систем протиракетної оборони Patriot Україні.

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Джерело: Укрінформ
Війна в Україні, військова допомога, Матеуш Моравєцький, Польща, США
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