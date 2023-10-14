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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

ЗСУ минулої доби збили російський винищувач Су-25 та вдарили по мосту окупантів

Су-35 РФ
Фото: Depositphotos

Минулої доби українські військові збили російський винищувач Су-25 та дрон оперативно-тактичного рівня Орлан-10.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Впродовж доби авіація Сил оборони України завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Вдарили і по мосту противника.

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Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, також склад боєприпасів та станцію РЕБ російського противника.

У Генштабі також повідомили, що лише за останні три дні під час штурмових дій в районі Красногорівки Донецької області втрати окупантів склали понад 100 безповоротних, більшість з яких внаслідок відсутності евакуації з поля бою, а також близько 200 поранених.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, дрон, літаки РФ
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