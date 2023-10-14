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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

ЗСУ за добу ліквідували майже 1000 окупантів і знищили 60 одиниць техніки

війна
Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби Сили оборони України ліквідували щонайменше 970 російських загарбників.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Тепер загальна кількість знищеного ворога становить 286 890 осіб. Також наші воїни за минулу добу знищили 60 одиниць важкої техніки та один військовий літак Су-25.

Зараз дивляться

Втрати РФ у війні на 14.10.2023:

  • особового складу ‒ близько 286 890 (+970) осіб;
  • танків ‒ 4940 (+9) од.;
  • бойових броньованих машин ‒ 9337 (+24) од.;
  • артилерійських систем – 6833 (+26) од.;
  • РСЗВ – 811 од.;
  • засобів ППО ‒ 547 (+1) од.;
  • літаків – 317 (+1) од.;
  • гелікоптерів – 316 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5265 (+1) од.;
  • крилатих ракет ‒ 1531 од.;
  • кораблів /катерів ‒ 20 од.;
  • підводних човнів – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9225 (+22) од.;
  • спеціальної техніки – 971 (+4) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 598-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Армія Росії, Війна в Україні
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