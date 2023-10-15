На Таврійському напрямку РФ продовжує втрачати живу силу – генерал Тарнавський

Українські Сили оборони знищили на Таврійському напрямку російський літак Су-25, БМПТ Термінатор та важкий вогнемет Сонцепьок.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський.

Коментуючи події на Таврійському напрямку він почав з того, що втрати ворога в особовому складі продовжують зростати.

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Крім того, за даними генерала, воїнами ОСУВ Таврія збито на Донечинні літак СУ-25 ворога, знищено БМПТ Термінатор та одну важку вогнеметну систему залпового вогню Сонцепьок.

– Бойова робота триває. Сили оборони України продовжують ведення оборони на півдні України та наступальної операції на Мелітопольському напрямку, – написав Тарнавський.

Командувач ОСУВ Таврія додав, що лише протягом 13 жовтня ворог завдав 27 авіаційних ударів, провів 49 бойових зіткнень та здійснив 901 артобстріл.

Разом з тим, підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу зазначеного українського ОСУВ протягом 14 жовтня виконали 1876 вогневих завдань.

– Загальні втрати ворога склали 797 осіб. Знищено 26 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 1 літак СУ-25, 4 танки, 10 ББМ, 5 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 1 БпЛА, 4 автомобілі, – повідомив Тарнавський.

Наприкінці повідомлення генерал Тарнавський додав, що українські Сили оборони також знищили два склади боєприпасів окупантів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 599-й день.

За ситуацією на полі бою можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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