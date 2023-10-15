Результат невдалих штурмів росіян. У донецьких моргах бракує місць – ЦНС

Сотні тіл російських окупантів щодня доставляють до моргів Донецька. Через брак місця загиблих складають у коридорах та на подвірʼях.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Зазначено, що за інформацією, отриманою від українського підпілля, невдалі спроби штурмових дій військ РФ на українські позиції обернулись окупантам величезними втратами.

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– Місцеві працівники бʼють на сполох через загрозу епідемічного спалаху інфекції, адже тіла окупантів складають в коридорах, на вулиці та інших приміщеннях, які не пристосовані для відповідного зберігання, – йдеться у повідомленні.

Також окупанти зазнають втрат через роботу партизан. Підпілля допомагає Силам оборони ефективно вражати обʼєкти ворога в тилу тимчасово окупованих територій.

Раніше в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що війська РФ продовжують наступальні операції в районі Авдіївки Донецької області, водночас їм перешкоджають українські оборонні укріплення, а також проблеми з медичним забезпеченням.

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