РФ посилюватиме терор України з наближенням зими, треба більше ППО – Зеленський
Ударів РФ по енергосистемі України із наближенням зими буде ставати лише більше.
Про це під час свого відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.
– Російських ударів із наближенням зими стане більше, більше по об’єктах генерації, по мережі. До цього треба бути готовими, ми максимально посилимо ППО так, як це реально в наявних умовах. Навіть більше, ніж реально. Ми домовляємося з партнерами про такі кроки у захисті, які раніше не застосовувалися. Але окрім цього багато буде залежати від готовності місцевої влади, зокрема, у містах, від підготовчої роботи енергетичних компаній та операторів зв’язку, – говорить президент.
Він наголосив, що Україна має бути стійкою у всіх сферах.
– Кожен повинен виконати свою частину захисної роботи, щоб російський терор цієї зими не зупинив Україну, – сказав голова держави.
Крім того, за словами Зеленського, на наступному тижні заплановані зустрічі із партнерами з приводу посилення захисту України.
Нагадаємо, що 15 жовтня внаслідок атаки РФ із Су-34 по Херсону було тимчасово знеструмлено місто.
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