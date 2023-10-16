РФ посилюватиме терор України з наближенням зими, треба більше ППО – Зеленський

Ударів РФ по енергосистемі України із наближенням зими буде ставати лише більше.

Про це під час свого відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Російських ударів із наближенням зими стане більше, більше по об’єктах генерації, по мережі. До цього треба бути готовими, ми максимально посилимо ППО так, як це реально в наявних умовах. Навіть більше, ніж реально. Ми домовляємося з партнерами про такі кроки у захисті, які раніше не застосовувалися. Але окрім цього багато буде залежати від готовності місцевої влади, зокрема, у містах, від підготовчої роботи енергетичних компаній та операторів зв’язку, – говорить президент.

Він наголосив, що Україна має бути стійкою у всіх сферах.

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– Кожен повинен виконати свою частину захисної роботи, щоб російський терор цієї зими не зупинив Україну, – сказав голова держави.

Крім того, за словами Зеленського, на наступному тижні заплановані зустрічі із партнерами з приводу посилення захисту України.

Нагадаємо, що 15 жовтня внаслідок атаки РФ із Су-34 по Херсону було тимчасово знеструмлено місто.

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