Захищаються від морських дронів. З’явилися супутникові знімки загороджень у Севастопольській бухті

Російські військові встановили загородження на вході до Севастопольської бухти в тимчасово окупованому Криму.

Таким чином, вони намагаються протидіяти українським морським дронам.

Відповідний супутниковий знімок, який був зроблений 13 жовтня, опублікував на своїй сторінці у Twitter OSION-аналітик Брейді Афрік

Here’s a recent look at the barriers Russia has placed at the entrance to Sevastopol harbor in Crimea to counter Ukraine’s naval drones. pic.twitter.com/PLzlsgL3Cu

— Brady Africk (@bradyafr) October 14, 2023