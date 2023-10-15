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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Захищаються від морських дронів. З’явилися супутникові знімки загороджень у Севастопольській бухті

Севастополь
Фото: Depositphotos

Російські військові встановили загородження на вході до Севастопольської бухти в тимчасово окупованому Криму. 

Таким чином, вони намагаються протидіяти українським морським дронам. 

Відповідний супутниковий знімок, який був зроблений 13 жовтня, опублікував на своїй сторінці у Twitter OSION-аналітик Брейді Афрік

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– Ось нещодавній огляд загороджень, які Росія встановила на вході в Севастопольську бухту в Криму, щоб протистояти українським морським дронам, – зазначив Афрік. 

 


Нагадаємо, 13 жовтня на рейді в Севастополі вибухнув малий ракетний корабель проєкту 21631 Буян-М, оснащений ракетами типу Калібр.

Пізніше джерела в СБУ підтвердили, що атака на ракетоносій Буян 13 жовтня та підрив патрульного корабля Чорноморського флоту РФ Павел Державин 11 жовтня були здійснені Службою безпеки спільно з Військово-морськими силами України.

Обидва судна були уражені дронами Морський малюк з експериментальним озброєнням.

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