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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Збільшилась кількість спроб перетину кордону поза пунктами пропуску – Демченко

Збільшилась кількість спроб перетину кордону поза пунктами пропуску – Демченко
Фото: УНІАН

За останні кілька місяців кількість спроб незаконного перетину кордону з підробними документами через пункти пропуску дещо зменшилася, натомість трохи збільшилася кількість військовозобов’язаних чоловіків, які намагаються перетнути кордон поза межами пунктів пропуску, тобто по зеленій ділянці.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, наголосивши, що останній спосіб особливо популярний серед ухилянтів саме навесні та влітку, коли хороша погода.

– Але тут також важливо, що ДПСУ у співпраці з іншими правоохоронними органами  працюють над викриттям організованих злочинних груп, які, власне, займаються тим, що обіцяють людям сприяння у незаконному перетині кордону. Від початку дії воєнного стану вже викрито близько 200 таких злочинних груп, – сказав він.

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За його словами, зараз прикордонники затримують щодоби по 20-30 осіб – це і по пунктах пропуску, і по зеленій ділянці кордону.

– Ще від до 100 до 150  осіб щодоби отримують відмову у перетині кордону. Вони просто не мають законних підстав, тобто не підпадають під категорії, не мають відповідних документів, які дають право на виїзд, – пояснив Демченко.

Нещодавно Андрій Демченко заявляв, що військовозобов’язані чоловіки, які незаконно перетнули кордон, після повернення додому не зможуть уникнути відповідальності.

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