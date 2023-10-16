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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Буданов під час однієї з операцій переконав по рації 19 росіян здатися в полон – боєць ГУР

Кирило Буданов - керівник ГУР
Фото: УНІАН

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов особисто переконав 19 російських військовослужбовців здатися в полон. Це сталося під час однієї із спецоперацій.

Такі дані озвучив командир групи ПЗРК спецпідрозділу ГУР Артан Олександр з позивним Лютий в інтерв’ю виданню РБК-Україна.

Він розповів, що спецпризначенці ГУР нерідко вирушають на завдання, де доводиться зіткнутися з кратною перевагою окупантів. У деяких із операцій бере безпосередню участь Буданов.

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Під час однієї з операцій штурмова група РФ намагалася залишити зону бойового зіткнення без вогневого ураження. Окупанти зрозуміли, що вже не спроможні чинити опір.

Тоді разом із спецпризначенцями ГУР перебував Буданов.

– Він буквально в особистій розмові, лише одними переговорами по рації, змусив 19 росіян просто здатись у полон. Це неймовірна сила духу. Усі тоді відчули такий моральний підйом, коли почули голос нашого начальника. Адже більшість тоді не здогадувалися, що разом з нами, у нашому секторі, перебуває начальник ГУР, – зазначив Олександр (Лютий).

Інші спецоперації ГУР

9 серпня на Харківщині біля кордону з РФ була проведена унікальна операція ГУР під кодовою назвою Синиця. Вдалося захопити новий російський гвинтокрил Мі-8, цінну документацію та секретно-технічне обладнання.

На співпрацю з ГУР пішов командир повітряного судна, росіянин Максим Кузьмінов. Він і перегнав вертоліт на Харківщину.

Крім того, ГУР провело спецоперацію Бариня, під час якої завербувало російського кадрового військового Данила Алфьорова. Він переконав і перевів 11 військовослужбовців РФ у полон і сам перейшов на український бік.

У межах спецоперації Бариня українська розвідка отримала цінну інформацію.

Після цих двох операцій в ГУР фіксували зростання звернень військових РФ, зокрема й офіцерів, як на лінію Хочу жить, так і через інші канали зв’язку.

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Джерело: РБК-Україна
Війна в Україні, ГУР, Кирило Буданов, полонені, Російська агресія
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