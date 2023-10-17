Хоче знищити українців як націю: Санду про мету РФ та ризики для країн Європи

Війна в Україні спрямована на знищення країни та українців як нації і якби Росія досягла успіху, Молдова, ймовірно, перестала б існувати як вільна держава.

Таку думку на 27-й конференції Форум 2000 у Чехії висловила президентка Молдови Мая Санду.

Вона зазначила, що сьогодні Росія хоче контролювати колишні радянські держави, як у минулому країни Центральної та Східної Європи.

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За її словами, помилково думати, що країни регіону можуть залишатися осторонь. Вона зазначила, що більшості країн потрібно зробити вибір, який визначить їхнє майбутнє на десятиліття вперед.

– На якому боці ви хочете бути? На боці демократії та свободи чи на боці пригнічення та пропаганди? — заявила президентка Молдови.

Мая Санду додала, що надто довго відкидали голос молдавського народу, його національну гідність та майбутнє, надто довго молдаванам не дозволяли бути самими собою.

– Війна, спрямована на підпорядкування України, усуває будь-які сумніви: якщо ми зазнаємо невдачі, нас знову буде втягнуто у сферу впливу Росії. Я впевнена, що ви не кинете нас і допоможете зберегти наш курс до Європейського союзу, — наголосила вона.

Джерело: NewsMaker

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