Хоче знищити українців як націю: Санду про мету РФ та ризики для країн Європи
Війна в Україні спрямована на знищення країни та українців як нації і якби Росія досягла успіху, Молдова, ймовірно, перестала б існувати як вільна держава.
Таку думку на 27-й конференції Форум 2000 у Чехії висловила президентка Молдови Мая Санду.
Вона зазначила, що сьогодні Росія хоче контролювати колишні радянські держави, як у минулому країни Центральної та Східної Європи.
За її словами, помилково думати, що країни регіону можуть залишатися осторонь. Вона зазначила, що більшості країн потрібно зробити вибір, який визначить їхнє майбутнє на десятиліття вперед.
– На якому боці ви хочете бути? На боці демократії та свободи чи на боці пригнічення та пропаганди? — заявила президентка Молдови.
Мая Санду додала, що надто довго відкидали голос молдавського народу, його національну гідність та майбутнє, надто довго молдаванам не дозволяли бути самими собою.
– Війна, спрямована на підпорядкування України, усуває будь-які сумніви: якщо ми зазнаємо невдачі, нас знову буде втягнуто у сферу впливу Росії. Я впевнена, що ви не кинете нас і допоможете зберегти наш курс до Європейського союзу, — наголосила вона.
Джерело: NewsMaker
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