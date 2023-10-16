Маневрування повітряних цілей. Чи змінила РФ тактику під час атаки 16 жовтня

Під час змішаної ракетно-дронової атаки по Україні вночі 16 жовтня РФ вираховувала складні траєкторії руху повітряних цілей, щоб обійти системи ППО, але робота нашої протиповітряної оборони була досить результативною.

Про це заявила речниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Водночас говорити про нову тактику зарано. Вони продовжують застосовувати тактику маневрування, те, що вони робили й раніше, – наголосила вона.

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За її словами, цього разу атака РФ була більше сконцентрована на південно-східних та центральних регіонах, тобто на перехід в інші області.

– Знову була складна траєкторія руху. В складних погодних умовах доводилось працювати. У нас штормить море. Ще підбиваються підсумки атаки. Загалом ворог спрямовував удари по об’єктах інфраструктури, і у нашій зоні відповідальності Шахедів було не дуже багато, – додала Гуменюк.

За даними Повітряних сил, у ніч проти 16 жовтня Росія застосували проти України одну балістичну ракету Іскандер-М, п’ять керованих авіаційних ракет Х-59 та 12 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

Знищити вдалося дві Х-59 та 11 дронів.

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