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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

На Таврійському напрямку знищено ще один ворожий штурмовик Су-25

Су-35 РФ
Фото: Depositphotos

У Донецькій області українські військові вже приземлили три ворожих штурмовики Су-25, призначені для надання авіаційної підтримки Росії у зоні бойових дій та знищення об’єктів із заданими координатами.

Про це повідомив командувач ОСУВ Таврія генерал Олександр Тарнавський. Це вже третій збитий російський літак такого типу за тиждень.

За його словами, за добу ворог завдав двох ракетних та 35 авіаційних ударів, провів 47 бойових зіткнень та здійснив 906 артобстрілів.

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Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія виконали 1 321 вогневе завдання за день.

Актуальні підрахунки свідчать, що на цьому напрямку загальні втрати армії РФ становлять 472 особи. Водночас знищено 36 одиниць військової техніки окупантів.

Зокрема, чотири бойові броньовані машини, вісім артилерійських систем, одна система ППО, літак Су-25, 13 безпілотників, шість одиниць автомобільної та одна одиниця спеціальної техніки. Також знищено склад боєприпасів ворога.

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Війна в Україні, Війна на Донбасі, Донецька область, літаки РФ, українські військові
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