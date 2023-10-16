Нічні вибухи в містах України та вибори у Польщі: головні події ночі 16 жовтня

Протягом минулої доби відбулося близько 70 бойових зіткнень. Також Російська Федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовані авіаційні ракети Х-59, балістичні ракети Іскандер-М та ударні БпЛА типу Shahed-136/131.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Вибухи у Миргороді, Дніпрі, Запоріжжі та Кропивницькому

У Повітряних силах попередили про загрозу застосування Шахедів. Моніторингові пабліки повідомили про звуки вибухів у Дніпрі та Миргороді.

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Також на пабліках пишуть, що у бік Запоріжжя зафіксували пуски С-300, після чого у місті пролунали вибухи.

У Хмельницькому працювала ППО

У Хмельницькому під час повітряної тривогу пролунали вибухи. Про це повідомив мер міста Олександр Симчишин.

За його словами, гарно відпрацювали сили протиповітряної оборони.

Сирський показав, як горить російський Мі-8

Українські військові збили російський Мі-8. Про це повідомив генерал-полковник та командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Він оприлюднив відео ліквідації російського вертольота.

У Польщі на вибори прийшли рекордні 72,9%

Явка на виборах до Сейму та Сенату склала рекордні 72,9%. Про це свідчать дані екзит-полу Ipsos.

Це однозначно більше, ніж на перших частково парламентських виборах 1989 року, коли був перевершений попередній рекорд явки. Тоді на вибори прийшли 62,7% виборців.

Найбільше голосували виборці віком 50-59 років – явка в цій групі склала аж 83,2%, менш активними були люди віком 40-49 років (78,5%). ), ну, і замикають п’єдестал 30-39-річні (72,3%).

Явка молодих людей віком 18-29 років цього року склала 68,8%.

США допоможуть Україні та Ізраїлю в боротьбі за незалежність

– Сполучені Штати Америки – найпотужніша нація в історії. Ми можемо подбати про обидва ці питання, – таку заяву зробив президент США Джо Байден.

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