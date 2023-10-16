Осінні канікули у школах України: дата та скільки триватимуть

Вже другий рік поспіль школярі розпочали навчання в умовах повномасштабної війни. Цей період триватиме з 1 вересня до 28 червня. Кінцева дата може відрізнятися залежно від регіону, оскільки це рішення залишається за місцевою владою. Вже відома і дата осінніх канікул.

Коли розпочнуться осінні канікули у 2023 році та скільки триватиме відпочинок – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Осінні канікули 2023 – дата

Навчальний рік має два семестри, кожен з яких ділиться на дві чверті. Зазвичай після кожної чверті стартують канікули.

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Недивлячись на те, що освітні заклади можуть самостійно формувати структуру навчального року, осінні канікули часто припадають на останній тиждень жовтня.

Тож у 2023 році осінні канікули розпочнуться 23 жовтня та триватимуть до 29 жовтня.

Як і минулого навчального року, у школярів буде три формати навчання – очний, дистанційний та змішаний. Його місцева влада має обрати, виходячи із ситуації з безпекою в регіоні.

До речі, Факти ICTV писали, коли школярі підуть на канікули взимку , навесні та з якого числа розпочнеться літній відпочинок.

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