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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Повітряні сили вночі збили 2 ворожі ракети та 11 дронів Shahed

Війна в Україні, ППО
Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 16 жовтня російські окупанти застосували проти України одну балістичну ракету Іскандер М, п’ять керованих авіаційних ракет Х-59 та 12 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.

Українським захисникам вдалось знищити дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 ворожих дронів.

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Зазначено, що авіаційними ракетами атаковано північні та східні регіони України, безпілотники противник направив у різних напрямках, зокрема на захід.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що російський диктатор Володимир Путін намагається стримати очікування росіян від масштабного наступу військ РФ у районі Авдіївки в Донецькій області.

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Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Війна в Україні, Повітряні сили України
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