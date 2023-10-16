Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Повітряні сили вночі збили 2 ворожі ракети та 11 дронів Shahed
У ніч проти 16 жовтня російські окупанти застосували проти України одну балістичну ракету Іскандер М, п’ять керованих авіаційних ракет Х-59 та 12 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.
Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.
Українським захисникам вдалось знищити дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 ворожих дронів.
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Зазначено, що авіаційними ракетами атаковано північні та східні регіони України, безпілотники противник направив у різних напрямках, зокрема на захід.
Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що російський диктатор Володимир Путін намагається стримати очікування росіян від масштабного наступу військ РФ у районі Авдіївки в Донецькій області.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
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