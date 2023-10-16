Раритетною технікою та людьми: РФ намагається затикати дірки на фронті всім, чим може

РФ намагається затикати “дірки” на фронті всім, чим може, зокрема за рахунок експериментальних зразків озброєння та раритетної військової техніки.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

– Ворог зараз намагається затикати свої дірки та прогалини на фронті всім, чим може. Затикає і за рахунок експериментальних зразків озброєння, і за рахунок раритетів, які знімаються зі складів, із різних резервів, перекидає все, що можна. Зокрема він використовує й людський ресурс, який не отримав належної підготовки. Наприклад, як 25 армія, яку планували перекидати в зимовий період, – каже Євлаш.

Він зауважив, що це вплинуло на підготовку цих сил, адже належних навичок вони не отримали.

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Фото: ГУР

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