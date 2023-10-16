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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Раритетною технікою та людьми: РФ намагається затикати дірки на фронті всім, чим може

Російський окупант

РФ намагається затикати “дірки” на фронті всім, чим може, зокрема за рахунок експериментальних зразків озброєння та раритетної військової техніки.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

– Ворог зараз намагається затикати свої дірки та прогалини на фронті всім, чим може. Затикає і за рахунок експериментальних зразків озброєння, і за рахунок раритетів, які знімаються зі складів, із різних резервів, перекидає все, що можна. Зокрема він використовує й людський ресурс, який не отримав належної підготовки. Наприклад, як 25 армія, яку планували перекидати в зимовий період, – каже Євлаш.

Він зауважив, що це вплинуло на підготовку цих сил, адже належних навичок вони не отримали.

Зараз дивляться

Раніше ми писали, що росіяни на зимовий період хочуть активізувати бойові дії на Сході, щоб затягнути війну заради війни.

Фото: ГУР

Ілля Євлаш, Війна в Україні, Російська агресія
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Масово знищують техніку РФ: як працюють артилеристи Нацгвардії на передовій

Росіяни продовжують атакувати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагаючись захопити нові території, вони закидають позиції наших військовослужбовців, а також мирні міста і села боєприпасами усіх калібрів, атакуючи і з неба, і з землі.

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