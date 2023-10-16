Росіяни зосередили сили на Сході: експерт пояснив, у чому план окупантів

Росіяни на зимовий період хочуть активізувати бойові дії на Сході, щоб затягнути війну заради війни. Саме такий план російського командування.

Про це в ефірі Єдиних новин заявив політичний експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

За словами експерта, Схід України через близькість сухопутного кордону з РФ забезпечить окупантам так зване логістичне плече – накопичення на окупованих територіях певної військової інфраструктури, адже звідти її легше розвивати. Бо на Півдні окупанти ж не можуть наступати на власні мінні поля.

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А ще ворог максимально хоче відвернути увагу від Півдня України. Адже наше військово-політичне командування неодноразово наголошувало, що ЗСУ можуть продовжувати контрнаступальні дії на Півдні навіть взимку. А росіяни чують і оцінюють цю інформацію, зауважує Олександр Мусієнко.

– Якщо Україна піде наступати на Сході і почне відвойовувати, наприклад, Бахмут, то ворог це не буде сприймати катастрофічно. Бо окупантам легше буде цей населений пункт повернути, ніж будь-які на Півдні, – вважає експерт.

Бо якщо Сили оборони затиснуть росіян в Криму, то вже з окупованого півострова загарбники не зможуть відновити свої позиції. Тому й хочуть максимально втягнути нас у бої на Сході.

Основна мета – це затягнути час, як мінімум це буде до весни. Також росіяни будуть дивитися, які пакети допомоги ми будемо отримувати від західних партнерів: чи це буде озброєння для активного контрнаступу, чи це будуть пакети допомоги, які дадуть нам можливість ефективно оборонятися.

Проте плани ворога можуть розбитися, по-перше, через те, що вони нам відомі, зауважує Олександр Мусієнко. По-друге, атаки на Сході продемонстрували, як наші Сили оборони можуть давати відсіч. По-третє, для активної оборони у нас будуть зброя і сили, тож ми можемо знищувати ворога у великій кількості: Другого і третього Бахмуту не буде.

Офіційна позиція Росії поки що не змінюється – їхні війська перебувають в активній обороні.

– Це зовсім не означає, що ми маємо вірити росіянам. Але якщо це транслюється на російську аудиторію, то це означає, що Путін та військове командування не впевнені, що цей зимовий період окупаційні війська зможуть досягти чогось значного, що можна буде подати як велику перемогу, або що Росія йде в наступ, – пояснив експерт.

Тобто тут мета – затягнути війну заради війни. Але ще й показати, що у разі чергової невдачі вони й говорили лише про оборону.

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