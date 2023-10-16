Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Ще мінус один гелікоптер: Сирський показав, як гарно горить російський Мі-8
Українські військові збили російський Мі-8.
Про це повідомив генерал-полковник та командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.
– Збили російський Мі-8. Чудова робота 25-ї окремої повітрянодесантної бригади. Гарно горить. Молодці, воїни, – написав він у Telegram.
Крім того, Сирський оприлюднив відео ліквідації російського вертольота.
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До речі, в Азовському морі зазнав аварії російський гвинтокрил Ка-52.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 599-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Фото: Міноборони Росії
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