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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Ще мінус один гелікоптер: Сирський показав, як гарно горить російський Мі-8

Російські вертольоти Мі-8

Українські військові збили російський Мі-8.

Про це повідомив генерал-полковник та командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

– Збили російський Мі-8. Чудова робота 25-ї окремої повітрянодесантної бригади. Гарно горить. Молодці, воїни, – написав він у Telegram.

Крім того, Сирський оприлюднив відео ліквідації російського вертольота.

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До речі, в Азовському морі зазнав аварії російський гвинтокрил Ка-52.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 599-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Міноборони Росії

Війна в Україні, Військова техніка, Вертоліт, Олександр Сирський, Росія
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