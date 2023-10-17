Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Черкаській області засудили батька трьох дітей, який отримав повістку і відмовився від мобілізації
Терміново
У Миргороді, Дніпрі, Запоріжжі та Кропивницькому пролунали вибухи
Одного опустили головою у вигрібну яму, іншого змусили стрибати голяка: на Одещині підлітки знущалися зі школярів
Терміново
Робота Морських малюків: у Севастополі вибухнув носій Калібрів Буян
Зі Львова вирушив перший рейс на Варшаву: маршрут, ціна квитка та де придбати
Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Сходили з дружиною за продуктами і лягли в кабінеті ГУР: Буданов про ніч перед масштабним вторгненням РФ

Кирило Буданов
Фото: Міноборони

Керівник ГУР Кирило Буданов заселився в будівлю Головного управління розвідки Міністерства оборони України напередодні повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. А вночі він говорив з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Буданов розповів у коментарі українським журналістам, що Росія постійно переносила дату.

– Останні два тижні там постійно вони на день, на два відтягували. Але 23 (лютого 2022 року, – Ред.) приблизно, здається, о 14:30 ми отримали чітку інформацію, що о 04:00 ранку буде початок і як саме, – поділився очільник розвідки.

За його словами, цю інформацію повідомили першим особам держави. Згодом керівник розвідки віддав розпорядження, проте досі залишалося небагато часу до початку вторгнення РФ. Того ж дня Буданов разом із дружиною заселився у свій кабінет в ГУР.

Зараз дивляться

– Ми ввечері сходили в магазин на Петрівці, продуктовий. Добре це пам’ятаю. Там купили продукти, я і дружина. Заселились у кабінет, лягли, розмовляли з нею, чекали. Потім я трошки задрімав. І приблизно десь о 03:30 мені зателефонував керівник Офісу президента. Він каже: вже пів на четверту, наче все спокійно, може, якось обійдеться?

Він відповів, що варто сподіватися на краще, однак має сумніви. Буданов і Андрій Єрмак проговорили майже до 04:00 ранку.

За словами керівника розвідки, для нього було важливо, щоб його інформація про вторгнення виявилася правдивою, інакше це стало б ганьбою для нього.

Читайте також
Щастя завжди зі мною: Буданов заявив, що дружина живе з ним у кабінеті
Сходили з дружиною за продуктами і лягли в кабінеті ГУР: Буданов про ніч перед масштабним вторгненням РФ

Джерело: Українська правда
Андрій Єрмак, Війна в Україні, Кирило Буданов, Міноборони України, Офіс президента, Розвідка
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
РФ атакувала Херсонщину з п’яти літаків Су: що відомо
російський су-37
США надіслали Україні важливий сигнал у 600-й день повномасштабної війни – Зеленський
Сходили з дружиною за продуктами і лягли в кабінеті ГУР: Буданов про ніч перед масштабним вторгненням РФ
Не знаю, навіщо туди полізли: окупанти можуть піти у відпустку лише за гроші – перехоплена розмова
російські солдати військові
Обстріли не вщухають ні вдень, ні вночі, є загиблі: ситуація на Авдіївському напрямку
Місто Авдіївка
Раритетною технікою та людьми: РФ намагається затикати дірки на фронті всім, чим може
Російський окупант

Завантаження

Ігри
Відео
Масово знищують техніку РФ: як працюють артилеристи Нацгвардії на передовій

Росіяни продовжують атакувати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагаючись захопити нові території, вони закидають позиції наших військовослужбовців, а також мирні міста і села боєприпасами усіх калібрів, атакуючи і з неба, і з землі.

Владислав Круглов
Хитрим ухилянтам не вдалось втекти | Потужні слова Зеленського | Новини на Фактах ICTV за 16.10.2023
Сходили з дружиною за продуктами і лягли в кабінеті ГУР: Буданов про ніч перед масштабним вторгненням РФ
Потужний сигнал США | Наживо з передової | Новини на Фактах ICTV за 16.10.2023
Сходили з дружиною за продуктами і лягли в кабінеті ГУР: Буданов про ніч перед масштабним вторгненням РФ
В Ізюмі підірвався пенсіонер | Що не так з ленд-лізом | Новини на Фактах ICTV за 16.10.2023
Сходили з дружиною за продуктами і лягли в кабінеті ГУР: Буданов про ніч перед масштабним вторгненням РФ
Геть РФ з ОБСЄ | Окупанти відкотились назад, щоб… | Новини на Фактах ICTV за 16.10.2023
Сходили з дружиною за продуктами і лягли в кабінеті ГУР: Буданов про ніч перед масштабним вторгненням РФ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь