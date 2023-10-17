Сходили з дружиною за продуктами і лягли в кабінеті ГУР: Буданов про ніч перед масштабним вторгненням РФ

Керівник ГУР Кирило Буданов заселився в будівлю Головного управління розвідки Міністерства оборони України напередодні повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. А вночі він говорив з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Буданов розповів у коментарі українським журналістам, що Росія постійно переносила дату.

– Останні два тижні там постійно вони на день, на два відтягували. Але 23 (лютого 2022 року, – Ред.) приблизно, здається, о 14:30 ми отримали чітку інформацію, що о 04:00 ранку буде початок і як саме, – поділився очільник розвідки.

За його словами, цю інформацію повідомили першим особам держави. Згодом керівник розвідки віддав розпорядження, проте досі залишалося небагато часу до початку вторгнення РФ. Того ж дня Буданов разом із дружиною заселився у свій кабінет в ГУР.

Зараз дивляться

– Ми ввечері сходили в магазин на Петрівці, продуктовий. Добре це пам’ятаю. Там купили продукти, я і дружина. Заселились у кабінет, лягли, розмовляли з нею, чекали. Потім я трошки задрімав. І приблизно десь о 03:30 мені зателефонував керівник Офісу президента. Він каже: вже пів на четверту, наче все спокійно, може, якось обійдеться?

Він відповів, що варто сподіватися на краще, однак має сумніви. Буданов і Андрій Єрмак проговорили майже до 04:00 ранку.

За словами керівника розвідки, для нього було важливо, щоб його інформація про вторгнення виявилася правдивою, інакше це стало б ганьбою для нього.

Джерело : Українська правда

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