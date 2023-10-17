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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Стратегічно все буде нормально: Кулеба про вплив виборів у Польщі на відносини з Україною

Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Стратегічно все буде в порядку за будь-якої конфігурації влади в Польщі та Україні.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

– На стратегічні стосунки України з Польщею не впливає нічого, тому що занадто глибокі ці стосунки, занадто багато в них всього зав’язано. Ну, і головне тактично можна думати один про одного що завгодно, але стратегічно Польща та Україна не можуть один без одного і не виживуть у цьому жорстокому світі. Тому стратегічно все буде нормально за будь-якої конфігурації влади в Польщі та Україні, – сказав він.

Нагадаємо, що у Польщі пройшли вибори до Сейму (нижньої палати) та Сенату (верхньої палати) на наступний чотирирічний термін. Наразі лідирує керівна партія Право і справедливість (PiS).

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Війна в Україні, Дмитро Кулеба, Польша
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