ATACMS в Україні та удари по аеродромах з авіацією РФ: головні новини 17 жовтня

Дайджест новин в Україні та світі за 17 жовтня 2023 року – читайте на Фактах ICTV.

Усі танки Abrams, обіцяні США, в Україні

Вибухи в Бердянську та Луганську

Зараз дивляться

Україна використовувала ATACMS

Посилення штурмів ЗС РФ

Підсумки виборів у Польщі

Смерть Сивохо

Європарламент схвалив створення Фонду допомоги Україні

В Ізраїлі зросла кількість жертв серед українців

Усі танки Abrams, обіцяні США, в Україні

Сполучені Штати передали Україні 31 бойовий танк M1A1 Abrams американського виробництва. Саме таку кількість раніше пообіцяв надати Білий дім. Факт передання танків підтвердили Голосу Америки американські військові.

Як зазначив речник армії США в Європі та Африці полковник Мартін О’Доннелл, всі українські військові, які тренувалися на танках у Німеччині, також повернулися до України разом із боєприпасами та запчастинами до Abrams.

– Ми виконали свою частину угоди. З цього моменту вони (Україна, – Ред.) мають визначити, коли і де вони застосують цей потенціал, – наголосив О’Доннелл.

Американські військові чиновники кажуть, що може знадобитися деякий час, перш ніж Abrams з’являться на полі бою. Оскільки українські військові мають перевірити наявність необхідних елементів підтримки та визначити, коли і де застосувати танки для досягнення найбільшого ефекту проти військ РФ.

Загалом американський уряд поставив ЗСУ 31 Abrams, а також боєприпаси та запасні частини. Крім того, в Україну повернулися військові, які тренувалися на танках разом із американськими підрозділами у Німеччині.

Вибухи в Бердянську та Луганську

В ніч проти 17 жовтня в окупованих Луганську та Бердянську Запорізької області пролунали потужні вибухи. Були атаковані аеродроми, де окупанти розміщують свою техніку.

За попередньою інформацією, було знищено дев’ять гелікоптерів різних модифікацій, склад боєприпасів та встановлення ППО.

Після інформації про вибухи в цих окупованих містах ЗМІ почали писати, що Україна, ймовірно, використала далекобійні ракети ATACMS, отримані від США.

Україна використала ATACMS

Президент Володимир Зеленський підтвердив отримання Україною далекобійних ракет ATACMS від США. Зеленський, серед іншого, повідомив, що ракети ATACMS вже “показали себе”, тобто, ймовірно, були задіяні в бойових умовах.

Перед цим про те, що Україні були передані ракети ATACMS з касетною бойовою частиною та дальністю ураження 160 км повідомляла газета Wall Street Journal.

РФ збільшила кількість штурмів на Мар’їнському напрямку

Росіяни збільшили кількість штурмових дій на Мар’їнському напрямку. Є висока загроза застосування ворогом ракет і БпЛА.

Про це повідомляє Об’єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

– Противник доукомплектовує на різних напрямках загони Шторм, які зазнали й зазнають значних втрат. Російське командування кидає їх вперед на вірну загибель, – йдеться у повідомленні.

За минулу добу війська РФ завдали 16 авіаційних ударів, провели 42 бойових зіткнення, окрім того здійснили 595 артобстрілів.

Підсумки виборів у Польщі

У Польщі завершився підрахунок голосів на парламентських виборах. Найбільшу кількість голосів набрала правляча партія Право та справедливість, лідером якої є віцепрем’єр Ярослав Качинський – 35,38%.

Друге місце посіла партія Громадянська коаліція, яку очолює колишній прем’єр Польщі та ексголова Євроради Дональд Туск, набрала 30,7% голосів.

У Сейм також проходять ще три партії: Третій шлях (14,4%), Нові ліві (8,61%) та Конфедерація (7,16%).

Інші партії не подолали прохідний бар’єр.

Смерть Сивохо

У віці 54 років помер український телеведучий, колишній гравець КВК і ексрадник секретаря РНБО Сергій Сивохо.

Сивохо пішов з життя 17 жовтня о 05:40 ранку в Німеччині. За даними пресслужби шоумена, причиною смерті стала хронічна хвороба легень.

Також про смерть Сивохо повідомила у Facebook його близька подруга – Світлана Бердецька.

Європарламент схвалив створення Фонду допомоги Україні

У вівторок, 17 жовтня, Європарламент підтримав ініціативу щодо створення Фонду допомоги Україні на суму €50 млрд.

За відповідну пропозицію проголосували 512 парламентарі, ще 45 проголосували проти і 63 утрималися.

Однією з ключових вимог депутатів Європарламенту є використання активів Російської Федерації для відновлення України. Також це посилення боротьби з шахрайством, корупцією та іншими порушеннями у використанні коштів ЄС в Україні. Компанії, що перебувають під олігархічним впливом, не повинні мати права на отримання фінансування, додали депутати Європарламенту.

Зазначено, що Фонд для України є частиною поточного перегляду довгострокового бюджету ЄС, який потребує коригування, оскільки він був серйозно виснажений внаслідок численних криз, що сталися з 2021 року.

Євродепутати наполягають на тому, що Фонд, разом з переглядом бюджету загалом, повинен бути узгоджений якомога швидше, оскільки з 2024 року не буде передбачено жодних положень про допомогу Україні. Пакет має бути інтегрований також у річний бюджет на наступний рік, переговори щодо якого відбудуться в листопаді.

В Ізраїлі зросла кількість жертв серед українців

Кількість українців, які загинули в Ізраїлі під час бойових дій з терористами ХАМАС, зросла до 13 осіб, повідомила перша леді Олена Зеленська у розмові із дружиною президента Ізраїлю Міхаль Герцог.

Олена Зеленська каже, що дані про загиблих українців можуть ще змінитися, оскільки влада продовжує проводити ідентифікацію тіл.

Зеленська також розповіла про пораненого хлопчика, мати якого загинула від бойовиків ХАМАС. Дитині надається медична та психологічна допомога.

Також відомо, що на 17 жовтня з Ізраїлю вдалося евакуювати 436 українських громадян.

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