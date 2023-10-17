Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 17.10.2023 – ситуація на фронті
Упродовж доби на фронті відбулося 72 бойових зіткнення.
Про це вранці 17 жовтня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Карта бойових дій в Україні на 17.10.2023
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Втрати РФ на 17 жовтня 2023
- особового складу ‒ близько 289 430 (+800),
- танків ‒ 4 979 (+14),
- бойових броньованих машин ‒ 9 405 (+20),
- артилерійських систем – 6 936 (+26),
- реактивних систем залпового вогню – 814,
- засобів протиповітряної оборони ‒ 547,
- літаків – 318,
- гелікоптерів – 317,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 5 291 (+11),
- крилатих ракет ‒ 1 533 (+2),
- кораблів (катерів) ‒ 20,
- підводних човнів ‒ 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9 293 (+22),
- спеціальної техніки ‒ 982 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 601-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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