Карта бойових дій на 17.10.2023 – ситуація на фронті

Упродовж доби на фронті відбулося 72 бойових зіткнення.

Про це вранці 17 жовтня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Карта бойових дій в Україні на 17.10.2023

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Втрати РФ на 17 жовтня 2023

особового складу ‒ близько 289 430 (+800),

танків ‒ 4 979 (+14),

бойових броньованих машин ‒ 9 405 (+20),

артилерійських систем – 6 936 (+26),

реактивних систем залпового вогню – 814,

засобів протиповітряної оборони ‒ 547,

літаків – 318,

гелікоптерів – 317,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 5 291 (+11),

крилатих ракет ‒ 1 533 (+2),

кораблів (катерів) ‒ 20,

підводних човнів ‒ 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9 293 (+22),

спеціальної техніки ‒ 982 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 601-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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