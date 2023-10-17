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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

На Закарпатті шахраї виманили у матері загиблого воїна 7,5 млн грн

шахраї на Закарпатті
Фото: Нацполіція

На Закарпатті зловмисники виманили у жінки 7,5 млн грн виплат від держави, які вона отримала за загиблого сина-воїна. Правоохоронці затримали шахраїв.

На Закарпатті 49-річна переселенка з Донецької області отримала грошову виплату у розмірі 7,5 млн грн від держави за свого сина-військовослужбовця, який загинув на війні.

Після того, як жінка отримала гроші, їй почали телефонувати невідомі, які переконували, що не варто тримати гроші у банках України, оскільки найближчим часом вони збанкрутують. Шахраї рекомендували матері загиблого воїна покласти гроші на рахунок у фінансову установу за кордоном і запропонували свою допомогу. Жінка погодилася.

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Вона перевела 5 млн грн на криптогаманець, створений зловмисниками, та згодом захотіла зняти частину коштів. Однак шахраї повідомили, що ці кошти арештовані, і для того, щоб їх розблокувати, потрібно перерахувати їм ще певну суму.

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Так, кількома переказами, потерпіла перевела шахраям ще 2,5 млн грн. Після цього зв’язок із шахраями обірвався. Жінка звернулася до місцевої поліції.

Закарпатські правоохоронці розпочали розслідування, яке тривало майже пів року, оскільки шахраї виводили гроші через численних підставних осіб та десятки спеціально створених рахунків. Проте кіберполіція відстежила рух грошей і врешті-решт вийшла на основних фігурантів схеми.

На сьогодні у справі проведено майже 50 обшуків у різних регіонах України. Вилучено низку важливих доказів, зокрема велику кількість готівки та дорогі автівки фігурантів. Одного з організаторів шахрайської схеми затримали, він погодився співпрацювати зі слідством.

Йому слідчі Ужгородського районного управління поліції повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Суд арештував чоловіка, проте він може вийти під заставу у 13 млн 285 тис. грн.

Наразі оперативники встановлюють місцеперебування інших осіб, причетних до шахрайської схеми.

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На Закарпатті шахраї виманили у матері загиблого воїна 7,5 млн грн

Джерело: Нацполіція
Закарпаття, Нацполіція, шахрайство
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