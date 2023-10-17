Нічні морози, дощі та мокрий сніг: прогноз погоди до кінця тижня

Уже найближчої ночі, у середу 18 жовтня, в Україні очікуються морози, а в п’ятницю, 20 жовтня, на зміну сухій погоді мають прийти опади.

Про це повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко.

Погода 18 жовтня

У середу, 18 жовтня, згідно з прогнозом, в Україні буде так само холодно.

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Уже найближчої ночі стовпчики термометрів показуватимуть від 0° до +5°. Місцями очікується навіть до -2°.

Удень повітря прогріється до +7-13°, у південній частині країні – до +17°.

18 жовтня пануватиме суха повітряна маса із нічними та ранковими туманами.

У Києві в середу опадів не передбачається. Уночі – +1-4°, удень – +9-11°.

Погода 19-20 жовтня

У четвер 19 жовтня, зазначає Наталка Діденко, опадів не передбачається.

А вже з п’ятниці, 20 жовтня, підуть дощі та стане прохолодніше.

Лише в південній частині ще пануватиме тепла погода.

Погода 21 жовтня

Через додаткове похолодання в суботу, 21 жовтня, на Заході та Півночі України, зокрема і в Києві, можливий мокрий сніг.

– Усі вже зрозуміли, що осінь прийшла, і від запитань А коли буде бабине літо? поступово переходять до питань А яка погода буде на Новий рік? Уважно стежимо разом за свіжими прогнозами погоди! – зауважує Наталка Діденко.

Джерело: Наталка Діденко

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