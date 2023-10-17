Нічні морози, дощі та мокрий сніг: прогноз погоди до кінця тижня
Уже найближчої ночі, у середу 18 жовтня, в Україні очікуються морози, а в п’ятницю, 20 жовтня, на зміну сухій погоді мають прийти опади.
Про це повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко.
Погода 18 жовтня
У середу, 18 жовтня, згідно з прогнозом, в Україні буде так само холодно.
Уже найближчої ночі стовпчики термометрів показуватимуть від 0° до +5°. Місцями очікується навіть до -2°.
Удень повітря прогріється до +7-13°, у південній частині країні – до +17°.
18 жовтня пануватиме суха повітряна маса із нічними та ранковими туманами.
У Києві в середу опадів не передбачається. Уночі – +1-4°, удень – +9-11°.
Погода 19-20 жовтня
У четвер 19 жовтня, зазначає Наталка Діденко, опадів не передбачається.
А вже з п’ятниці, 20 жовтня, підуть дощі та стане прохолодніше.
Лише в південній частині ще пануватиме тепла погода.
Погода 21 жовтня
Через додаткове похолодання в суботу, 21 жовтня, на Заході та Півночі України, зокрема і в Києві, можливий мокрий сніг.
– Усі вже зрозуміли, що осінь прийшла, і від запитань А коли буде бабине літо? поступово переходять до питань А яка погода буде на Новий рік? Уважно стежимо разом за свіжими прогнозами погоди! – зауважує Наталка Діденко.
Джерело: Наталка Діденко
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